Terminalul „Plecări” de pe Aeroportul Otopeni a fost plin de fum în această dimineață, după ce a izbucnit un incendiu. Călătorii au fost mutați la parter și nimeni nu a fost rănit, dar martorii acuză personalul de la aeroport pentru dezorganizare.

În aeroport erau 2.300 de pasageri, din care au fost evacuați peste 500. Se pare că sistemul de avertizare de incendiu n-ar fi funcționat, potrivit Digi24.ro. Incendiul s-a declanșat cel mai probabil la o hotă a restaurantului, în jurul orei 7:00. Pompierii au intervenit pentru a stinge focul.

Pasagerii, nemulțumiți de dezorganizarea personalului

Călătorii au fost foarte nemulțumiți de faptul că nu li s-au oferit informații în legătură cu incendiul și susțin că au aflat informații de pe internet, deși ei se aflau la fața locului. În plus, ei acuză dezorganizarea, pentru că niciun angajat al aeroportului nu a fost prezent pentru a-i îndruma.

“Nu au anunțat nimic timp de 20 de minute, un singur anunț a fost făcut să mergem către poarta 38 după 20 de minute, dar niciun anunț legat de incendiu în timp ce era fum”, a declarat un martor, potrivit știrileprotv.ro.

Youtuber-ul Marian Ionescu a postat un videoclip pe Facebook, în care a explicat ce s-a întâmplat și că nimeni nu i-a ghidat și informat cu ce se întâmplă. (Citeste si: VIDEO | Șase români de pe nava Diamond Princess, aduşi în ţară)

”Organizare d-aia fină de Euro 2020 pe Aeroportul Otopeni. Are loc un incendiu ușor, dar toată zona asta de aeroport e plină de fum. Nimeni din administrație nu zice nimic de tipul “bă, duceți-vă în altă zonă a aeroportului”, iar unii oameni stau în fum, cuminți pe scaune. Tradiționalul “WTF, România?!”. Later Edit: Toată treaba ține de cel puțin 15 minute. Noi acum stăm într-o zonă unde sunt geamuri deschise. Later Edit 2: Un singur tip urla pe hol sa coboram la parter. Momentan suntem cateva sute de oameni intr-o sala. A anuntat dupa jumatate de ora in boxe sa ne strangem toti la o poarta. Atat. Nicio informatie, nimic. Later Edit 3: Dupa 50 de minute de liniște și fum, lucrurile au revenit la normal. În continuare oamenii de la butoanele aeroportului nu au comunicat ce s-a întâmplat”, a scris Marian Ionescu pe pagina lui de Facebook.