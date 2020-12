Incendiu puternic în SUA! Un băiat de șapte ani și-a salvat sora de la moarte

Băiatul în vârstă de șapte ani și-a salvat sora mai mică din casa cuprinsă de flăcări.

Tragedia a avut loc chiar înainte de Crăciun, în orăşelul New Tazewell din statul american Tennessee. Băiatul în vârstă de 7 ani locuia împreună cu părinții săi și frații săi de doi ani, respectiv un an și zece luni.

Într-o zi după ce au mâncat, cei doi părinți și-au dus copiii la culcare. După câteva ore. părinții copiilor au simțit un miros puternic de fum . Chris și Nicole au intrat în panică și au mers repede să-i caute pe cei trei copii.

Ulterior, au reușit să iasă din locuința lor cuprinsă de flăcările uriașe.

Băiatul de șapte ani a observat că surioara lui de un an și zece luni lipsește de lângă ei. Erin a rămas prinsă în camera sa, fiind înconjurată de flăcări înalte. În plus, fără să stea prea mult pe gânduri, minorul în vârstă de șapte ani a intrat în camera ei pe un geam, a luat-o pe fetiță și au reușit să iasă afară.

20 de pompieri au ajuns la fața locului

De asemenea, la fața locului s-au deplasat echipaje de pompieri pentru a stinge focul. În urma impactului puternic, casa

a fost distrusă de flăcările înalte , iar totul s-a transformat în scrum.

„Din cauza flăcărilor nu am putut intra în camera ei din interior aşa că am mers afară şi am încercat pe geam. Totuşi, nu puteam ajunge la geamul camerei aşa că l-am luat pe Eli pe umeri, l-am împins pe geam, iar el a luat-o din pătuţul ei şi a ieşit tot pe geam. Suntem foarte mândri de el!", a declarat Chris, tatăl băiețelului de șapte ani.

