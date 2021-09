Incendiu puternic în zona de nord a Bucureștiului! Un bloc a fost cuprins de flăcări. Pompierii au intervenit cu 11 autospeciale

In articol:

Un incendiu violent a izbucnit sâmbătă seara în nordul Bucureștiului, după ce un bloc aflat în construcție a fost curpins de flăcări. A fost nevoie de intervenția pompierilor și de 11 autospeciale pentru ca incendiul de pe strada Parcului să fie stins.

În jurul orelor 21:00, Vlad Voiculescu, fostul ministrul al Sănătății, a publicat pe pagina lui de Facebook un filmuleț prin care anunța incidentul.

„Ceva rău s-a întâmplat- o explozie în nordul Bucureștiului. Aveți grijă de voi.

Închideți ferestrele imediat dacă stați în zonă.

LE Din informațiile pe care le am până acum (sunat la Poliție) se pare că incendiul este pe Strada Parcului, la acoperișul unui bloc în construcție (nelocuit) și nu sunt victime. Explozia puternică se pare că s-a datorat faptului că la ultimul nivel erau depozitate butoaie cu smoală”, a scris Vlad Voiculescu pe pagina lui de Facebook, în seara zilei de sâmbătă.

Raed Arafat, primele declarații despre incendiul de pe strada Parcului

Din fericire, blocul care a fost curpins de flăcări nu era încă locuit. Datorită intervenției rapide a pompierilor, flăcările nu s-au extins și la imobilele din apropiere.

„Este vorba de un bloc nelocuit unde la un etaj superior erau depozitate materiale, inclusiv butoaie cu smoala, care au luat foc. Nu stim cauza pentru care au luat foc. La fata locului sunt mai multe masini de pompieri, doua autoscari. Nu e nimeni in pericol, nu erau locatari in bloc. Pompierii fac tot posibilul sa lichideze incendiul. Am fost informat ca nu este pericol de extindere”, a spus Raed Arafat, şeful DSU, imediat ce s-a aflat despre incendiul din zona de nord a Capitalei.

Robert Turcescu, reacție dură la televizor

Jurnalstul Robert Turcescu locuiește în apropiere de blocul care a fost curpins de flăcări.

Într-o intervenție telefonică în direct, el a avut o reacție vehementă.

„Se construieşte mult şi prost. Nu există hidranţi şi străzi de acces pentru pompieri. E un exemplu de pericol pentru cei care locuim în Bucureşti!

Sunt locuitor al acestui cartier şi locuiesc la câteva sute de metri de incendiul care a izbucnit azi aici. Acum jumătate de oră am ieşit din casă şi am văzut o coloană imensă de fum, un fum negru, îngrozitor la un bloc care se afla în construcţie, partea a doua a unui proiect imobiliar din strada Parcului 20”, a

declarat Robert Turcescu, pentru România TV.

„Un bloc era locuit de foarte mulţi oameni care s-au mutat de curând. Cum să se permiţi să se mute oamenii dacă la trei metri se construieşte? Dacă bătea vânt, ardeau ca şobolanii!”, a mai adăugat jurnalistul.