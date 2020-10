"Moldovenii" intra din aceasta seara, de la ora 20:00, casele romanilor, cu doza dubla de umor, buna dispozitie si situatii de viata incredibile!

Primarul Spagoveanu, Mitica, Aurica, Maria, Cornel, Ion, Popa Vasile, Dascalul, dar si alte personaje savuroase si bine conturate, adevarate tipologii rurale, ne poarta pe ulitele satului Gaurenii de Jos, unde intriga si comicul de situatie si limbaj sunt parte din cotidian. Actorii promit un regal umoristic care va insenina serile de sambata ale romanilor.

"Ne dorim sa aducem zambetele pe chipurile telespectatorilor in fiecare seara de sambata”, a declarat Radu Tibulca, cel care il interpreteaza pe edilul satului Gaurenii de Jos, a carui soarta pare a fi pecetluita dupa primul sezon. "Performantele" lui in functia de gospodar al satului Gaurenii de Jos l-au dus direct in inchisoare, insa ramane de vazut, in cel de-al doilea sezon, daca va ramane acolo sau va gasi o modalitate de a ocoli legea, pentru a reveni la carma celebrului sat moldovenesc, Gaurenii de Jos.

"Este un sezon mai complex, mai bun, evoluam in permanenta", a subliniat Petronel Gongeanu, cel care da viata padurarului Mitica, un personaj tipic mediului rural, care nu isi arata emotiile si slabiciunile nici in fata satenilor, nici in fata propriei sotii. Dar viata are alt plan pentru personajul Mitica si pentru Aurica, dar vor descoperi telespectatorii ce se va intampla cu iubirea lor.

"O sa fie nebunie, jale, o sa se intample o groaza de peripetii. Cornel e mare cuceritor sezonul aceasta", a marturisit Iulian Mehedint, actorul care in serial joaca rolul lui Cornel, fustangiul satului Gaurenii de Jos.

Cum vor reusi preotul Vasile si Dascalul sa isi desfasoare activitatea duhovniceasca pe timp de pandemie dar si la ce farmece va apela Maria pentru a-l pacali pe Ion, veti afla urmarind serialul in fiecare seara de sambata, la Kanal D.

Nu ratati premiera celui de al doilea sezon al serialului "Moldovenii", in aceasta seara, incepand cu ora 20.00, la Kanal D!