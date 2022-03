„Începe să fie o reală problemă” Cristina Șișcanu, vești triste din partea rudelor din Ucraina! Situația e din ce în ce mai gravă

In articol:

Cristina Șișcanu vorbește cu fanii ei de pe Instagram zi de zi, însă astăzi nu le-a dat veti prea bune. Rudele sale care sunt acum în Kiev, în mijlocul coflictului armat dintre Rusia și Ucraina, încep să trăiască o criză și mai mare decât cum a fost până în acest moment.

Alimentele se împuținează pe zi ce trece, iar prețiurile au explodat în ultimele zile, așadar tuturor ucrainenilor care au rămas în țara lor le va fi din ce în ce mai greu să se descurce cu hrana.

Cristina Șișcanu a discutat cu rudele sale din Ucraina în această dimineață și, cu durere în suflet, a aflat că veștile nu sunt deloc bune pentru ei. Au început să să întâmpine dificultăți în a-și procura hrana, motiv pentru care soția lui Mădălin Ionescu le-a sărit imediat în ajutor.

Cristina Șișcanu, îngrijorată din cauza rudelor din Ucraina

Cristina Șișcanu apreciază foarte mult solidaritate românilor care au sărit imediat în ajutorul refugiaților ucraineni, însă, în același timp, este conștientă de faptul că mulți dintre ei au rămas blocați în Ucraina, iar problemele încep să devină din ce în ce mai mari.

Cristina Șișcanu își va ajuta rudele care acum sunt într-o situație foarte dificilă, însă nu știe cum ar putea ca și ceilalți ucraineni să fie ajutați, având în vedere gravitatea situației.

În acest moment speră doar că lucruile vor reveni la normal cât mai repede, iar teroarea pe care o trăiesc oamenii din Ucraina să se termine pentru totdeauna.

„Este admirabilă mobilizarea românilor în ceea ce privește ajutorarea refugiaților ucraineni, însă foarte mulți ucraineni au rămas și dincolo. Vă spuneam și despre rudele mele care au sunt în Ucraina, nu au plecat și azi de dimineață mi-au spus că începe să fie o reală problemă cu produsele alimentare din magazine, s-au scumpit foarte tare și încep să se împuțineze. Deci în curând nu vor mai fi nici produse alimentare nici în magazine, așa că cei rămași acolo vor avea o reală problemă din acest punct de vedere. Cumva voi încerca să-i ajut pe ai mei, însă nu știu cum pot fi ajutați toți cei care au ajuns în Ucraina, astfel încât să aibă parte de produse alimentare.”, a spus Cristina Șișcanu pe InstaStory.

Cristina Șișcanu [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: “Putin a pierdut războiul!”. Vestea pe care o aștepta toată lumea!- bzi.ro

Cristina Șișcanu, acuzată că nu îi asă de rudele din Ucraina

În urmă cu câteva zile, Cristia Șișcanu a plecat în vacanță alături de soțul ei la puțin timp după ce a anunțat că are rude care au rămas în Ucraina, în mijlocul războiului. De aici și până la un întreg scandal nu a fost decât un pas.

Fanii au acuzat-o pe Cristina Șișcanu că, de fapt, nu îi pasă, având în vedere că a lecat în vacanță pentru a se simți bine alături de Mădălin Ionescu. Răspunsul vedetei nu a întârziat să apară la scurt timp după ce s-a întors în România.

”Ipocritelor mustăcioase, stați cu fundul pe canapea și vă roade pe voi de ce m-am dus eu la Viena? Cum, cum să ai tupeul să judeci un om și să îl pui la zid când tu stai la căldurică și cu mâncarică? Trebuia să merg pe front, nu la Viena, așa-i? Iar voi, ipocritelor, să mâncați floricele cu telefoanele în mână și să scrieti în comentarii că sunt nebună și că vreau să fiu în centrul atenției.

Una mi-a scris cum am îndrăznit eu să merg într-o vacanță romantică cu soțul meu când ei nu îi arde nici de s.. în aceste momente. Nici mie. Te-ai liniștit? Deplasarea la Viena nu a fost romantică deloc. Ieri aproape m-am prăbușit pe stradă când l-am sunat pe unchiul meu din Ucraina care, împreună cu toată familia, puneau cartoane în geamuri ca noaptea să nu se vadă că este lumină în casă și își pregăteau și culcuș în beci.

(...) în toată această perioadă am fost într-o permanentă legătură telefonică cu ei, furnizându-le imediat veștile … și s-au remontat psihic când i-am anunțat că regimentul cecen a fost anihilat de trupele de elită ucrainene. Mădălin a insistat să mergem totuși în deplasarea pe care o programasem de ceva timp ca să mă țină cu psihicul sus și să pot fi un sprijin moral puternic pentru ai mei din Ucraina… Am plâns de joi aproape permanent. Am plâns pana aproape de leșin, de teama pentru rude, familie, pentru Moldova, pentru România, pentru noi toti …

Trebuia sa fac asta și intr-o fotografie cu soțul meu sau in 2-3 stories pe care le-am postat de la Viena? Dacă m-as fi filmat plângând și as fi făcut publice acele momente … m-ați fi răstignit, acuzându-ma ca cersesc mila și ca sigur caut mai multă notorietate. Ați avut vreo reacție pana acum fata de copiii care au murit sfârtecați de bombe in Irak, in Siria sau fata de cei care mor zilnic de foame in Africa( cu miile)? Ați avut grija de copiii săraci din România sau aceștia nu merita ajutați? Încă ceva … sunt dezgustata de acele persoane care postează doar pentru ca acum e un trend sa fii alături de victimele războiului, exploatând la maxim, in propriul lor beneficiu de imagine, o tragedie imensa!”, a scris Cristina Șișcanu pe rețelele de socializare.