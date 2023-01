Înconjurul lumii în 365 de zile cu INNA

INNA este fără doar și poate unul dintre cei mai de succes artiști din România, având o carieră de-a dreptul spectaculoasă. Cunoscută și la nivel internațional, artista a atins în 2022 pragul de 10 miliarde de stream-uri, peste 7 milioane de subscriberi pe YouTube și a făcut înconjurul lumii cu vocea sa.

Pe lângă performanțele digitale, artista impresionează întotdeauna prin aparițiile sale inedite pe marile scene ale lumii.

2022 i-a dat ocazia perfectă INNEI să se întâlnească cu fanii din întreaga lume. Artista a susținut numeroase concerte și a fost prezentă la cele mai importante festivaluri, memorabil fiind performance-ul de pe scena de la Tomorrowland, alături de Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, unde au cântat în avanpremieră piesa ”Blow It Up”.

Numeroase line-up-uri de festival au fost bifate de către INNA. Oamenii au putut auzi live piese care se bucură de statutul de hit, precum ”Up”, ”Nirvana” sau ”Ruleta”. Artista a cântat împreună cu fanii săi la Rockwell Klub Rocktober Fest, din Ungaria, Love The Tuenti’s Festival, din Spania, Kiss! Dance! Fly! Festival, din Estonia.

De asemenea, prezența ei remarcabilă s-a făcut simțită și pe scenele de la Hanko Sommarfest, din Finlanda, Kaleidoscop Festival, din Republica Moldova și Untold, din România.

Concertele nu au lipsit nici ele din agenda artistei. INNA a bifat scene ale unor țări precum Ungaria, Turcia, Uzbekistan, UK, artista susținând și un moment special pe scena de la We Are One, din România, concert caritabil organizat cu scopul strângerii de fonduri pentru poporul ucrainean.

Noaptea dintre ani a prins-o pe INNA în Malta, unde a avut un performance de anul nou în insula Gozo.

Anul 2023 se anunță deja a fi unul plin pentru artistă, fiind deja confirmată la festivaluri din Ungaria, Finlanda, Torino, Veracruz, dar și România.