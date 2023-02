Incredibil! Când a descoperit Bogdan Socol înotul în apă înghețată care i-a adus moartea! ”Viața noastră a devenit foarte fragilă!” Află și ziua în care va fi înmormântat jurnalistul sportiv

In articol:

Lumea jurnalismului sportiv este în doliu! Comentatorul sportiv, Bogdan Socol, a încetat din viață, vineri, la doar 42 de ani, după ce inima lui nu a mai rezistat în apa înghețată în care intrase să înoate, în timpul unui antrenament, pe care îl făcea în mod obișnuit.

Din nefericire, medicii nu au mai putut face nimic pentru comentatorul sportiv, care a suferit un șoc hipotermic.

Bogdan Socol a pierdut lupta cu moartea din cauza unui șoc hipotermic. ”A par tulburări în perfuzia unor organe, apar vasoconstricţii ale vaselor cardiace”

"Sunt două variante care pot pune în pericol viaţa unei persoane care face scufundări în apele îngheţate. Una poate fi la momentul imersiei în apă, când apare o diferenţă de temperatură şi acel echilibru termic nu se poate realiza într-un timp rezonabil şi în această perioadă a imersiei pot să apară tulburări de ritm cardiac, poate apărea o tulburare de ritm cardiac indusă,tocmai de acest efort pe care organismul trebuie să-l facă pentru a atinge un echilibru termic.

Cei mai mulţi dintre cei care-şi pierd viaţa o fac prin şoc hipotermic, adică printr-o pierdere progresivă de căldură. Într-atât de mult scade temperatura corpului încât apar tulburări metabolice, apar tulburări în perfuzia unor organe, apar vasoconstricţii ale vaselor cardiace, lucru care poate să ducă la dezvoltarea unui infarct miocradic, ceea ce duce la o tulburare de ritm cardiac", a declarat Radu Tincu pentru romaniatv.net.

Bogdan Socol a vorbit despre pasiunea lui înotul în apă înghetață! ”P e mine mă ajută foarte mult. Dacă aș fi descoperit asta în urmă cu 20 de ani, ajungeam mult mai departe în carieră”

Cunoscut publicului amator de fotbal pentru comentariile sale spumoase, Bogdan Socol intrase, în ultima perioadă, într-un con de umbră. Poate și din acest motiv își găsise motivația într-un nou sport, înotul în ape înghețate, o pasiune acre însă avea să îi aducă sfârșitul. În timpul unui antrenament, a intrat sub stratul de gheață, unde a rămas blocat. Nu a mai reușit să găsească ieșirea la suprafață și nu a mai putut fi salvat la timp, iar, acum, se vorbește despre jurnalist la trecut.

Puțini știu însă când s-a apucat Bogdan Socol, cu adevărat, de înotul în ape înghețate și ce sentimente îl încercau atunci când era în acțiune. Într-un un ultim interviu acordat, în decembrie anul trecut, lui Sergiu Crăciun, student în anul 1 la secția Jurnalism din cadrul Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării de la Universitatea Babeș-Bolyai, din Cluj, Socol a vorbit despre pasiunea lui.

Întrebat ce sfat i-ar fi dat lui Bogdan Socol în urmă cu 20 de ani, regretatul comentator sportiv a dat un răspuns surprinzător.

”Pentru mine e greu să-mi văd defectele, mai mult alții mi le-au scos în evidență și bine au făcut! Sunt perfecționist, mereu am crezut că sunt cel mai bun. Poate nu am reușit, dar asta am căutat întotdeauna. I-aș spune lui Bogdan Socol din urmă cu 20 de ani să nu aibă atât de multă încredere în oameni. Recent am descoperit băile în apă înghețată, pe mine mă ajută foarte mult. Dacă aș fi descoperit asta în urmă cu 20 de ani, ajungeam mult mai departe în carieră”, i-a oferit răspunsul Socol tânărului student la Jurnalism, apoi a vorbit despre viitor cu scepticism. ”Nu știu nici ce voi face peste un an, la câte s-au schimbat pentru mine. Nici nu vreau să mă gândesc. Nu e bine să îți faci planuri pe termen lung, e mai OK să iei fiecare zi în parte. Viața noastră, în general, a devenit foarte fragilă”, a conchis Bogdan Socol în interviul lui Sergiu Crăciun.

Când va fi înmormântat Bogdan Socol! ”Rămas bun!”

Trupul neînsuflețit al comentatorului Bogdan Socol va fi depus azi, de la ora 13.00, la cimitirul Ghencea civil, urmând ca marți să fie înmormântat.

„Pentru cei care se găsesc prin zonă sau doresc să îi aducă un ultim omagiu, se va putea începând cu ziua de luni 13 februarie sicriul va fi depus la capela Cimitir Ghencea Civil din Bulevardul Ghencea 18 după ora 13. Înmormântarea va avea loc marți, încă nu știu exact ora”, a scris fostul fotbalist și conducător de la FCSB Narcis Răducan pe adresa lui de Facebook.

Bogdan Socol nu a fost uitat nici de Mihai Stoica, oficialul de la FCSB postând și el câteva rânduri pe adresa de socializare despre fostul său coleg. „Astăzi, în împrejurări tragice, a plecat dintre noi la doar 42 ani un om care a iubit fotbalul și Steaua, un om a cărui voce ne va lipsi enorm și a cărui pasiune pentru sport va fi greu de egalat.

Am avut privilegiul de a colabora la Fotbal European 4 ani. 4 ani de emisiuni de care îmi voi aminti cu drag. Rămas bun, Bogdan Socol, Dumnezeu să te odihnească în pace”, a scris Meme viner pe Facebook, chiar în ziua în care Bogdan Socol a murit, ”ucis” de pasiunea lui.