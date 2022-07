Incredibil ce a făcut soțul Laurei Cosoi în timp ce actrița se afla în travaliu. Cum și-a așteptat Cosmin Curticăpean cea de-a treia fetiță: "Este un suport emoțional extraordinar"

In articol:

Au trecut aproape două săptămâni de când Laura Cosoi și soțul ei au devenit părinți pentru a treia oară. Deși nu sunt la prima experiență de acest gen, actrița a recunoscut că s-a confruntat cu emoții la fel de mari.

Soțul ei, Cosmin, i-a fost alături în permanență, până ce și-au strâns micuța în brațe.

Laura Cosoi: "Cosmin a pus muzică pe toată perioada travaliului"

Laura Cosoi a ales și de această dată, ca și în cazul celorlalte două nașteri, să-și aducă fetița pe lume pe cale naturală. Actrița a povestit recent, pe blogul personal, cum au decurs pregătirile înainte de a ajunge la maternitate, dar și ce gest emoționant a făcut soțul ei, chiar în timpul travaliului: "Lara s-a născut aproape de 40 de săptămâni. A fost super docilă în sarcină și pot spune că aproape nu m-a deranjat. Contracțiile s-au declanșat pe 23 iunie, noaptea, în timp ce dormeam, dar a mai durat până am mers la maternitate. Oricum, îmi propusesem să stau o parte din travaliu acasă și, în plus, am vrut să mă conving că durerile acelea chiar anunță nașterea. Începând cu ora 6 dimineața, contracțiile au devenit intense și mai regulate, la fiecare 10 minute, așa încât pe la 7.30 am sunat moașa, pe Adina Crăciun, să o anunț că în scurt timp urmă să pornim spre maternitate.

Am ajuns la maternitate în jur de 10, am făcut formalitățile de internare, dar și test rapid Covid atât eu cât și Cosmin, apoi am intrat la consultație. Radu Dragomir, medicul de gardă, a văzut că Lara era bine poziționată, iar dilatația era de 7, adică nașterea era aproape. Am urcat în rezervă să mă pregătesc, apoi imediat am intrat în sala de nașteri în jur de 11.15. De această dată, Cosmin a putut fi alături de mine, ceea ce a contat foarte mult. Este un suport emoțional extraordinar și în plus, se pricepe să creeze atmosfera! A pus muzică pe toată perioada travaliului și, la fel ca în momentul nașterii Verei, am ascultat imnul Ave Maria!", a povestit Laura Cosoi, pe

blogul său.

Laura Cosoi, prima fotografie după ce a născut-o pe Lara [Sursa foto: Instagram]

"Lara a fost super scumpă în momentul primei întâlniri"

Laura Cosoi a vorbit și despre primele clipe de viață ale fetiței sale. Micuța Lara s-a născut după un travaliu de două ore și a primit nota 10: "La ora 12.03, a venit pe lume Lara, o fetiță de notă 10, de 50 cm și 3.450 kg. Dacă ar fi să compar cele trei nașteri, aceasta a fost ceva mai asemănătoare cu prima, doar că de dată asta nu mi s-a rupt apa. Atât la Rita, cât și la Vera mi s-a rupt apă acasă și apoi au început contracțiile, iar acum a fost invers.

La Vera însă am stat într-un travaliu ceva mai lung, aproape 24 de ore, dar suportabil, pe când la Rita și la Lara a durat totul cam 2 ore și jumătate, mă refer la contracții puternice și expluzie. Lara a fost super scumpă în momentul primei întâlniri. A plâns un pic, apoi s-a atașat imediat la sân. Cuvintele mi se par neputincioase să descrie cât de dornică eram să o cunosc, să o ating și să o miros – acel parfum inconfundabil de bebeluș nou-născut, miros de puritate.", a mai spus Laura Cosoi.

Laura Cosoi, alături de fetițele ei [Sursa foto: Instagram]