ȘOC pentru fanii Puterea dragostei. În urmă cu o zi, Jador a avut o intervenție telefonică în care a spus, din punctul lui de vedere, adevărul despre relația cu Ella. Cântărețul a fost extrem de virulent și a dat vina pe brunetă pentru felul în care s-au derulat lucrurile între ei la București, în urmă cu câteva luni, apoi, i-a dat și lovitura de grație, prin afirmația că nu o mai vrea în viața lui niciodată.

”Am fost împreună la București, dar s-a terminat. Dacă simțeam ceva mai mult, probabil eram împreună acum. N-a fost să fie. Dacă te credeam atât sinceră cu mine, jur că erai cu mine. Nu te-am simțit nici măcar atât. Știi de ce am făcut treaba asta? Din frustrare că a plecat, jur. Bă, dar n-o mai vreau. O femeie care pleacă de lângă mine n-o mai vreau în viața ei”, i s-a adresat cântărețul frumoasei femei, care nici ea nu a rămas datoare. ”Nu-l mai suport. Nu mai vreau să-l văd în fața ochilor. Mi se face greață”.

Îmi este atât de dragă, încât mi se rupe sufletul că nu o pot avea lângă mine mereu”

În mod surprinzător, deși a spus că a avut sentimente pentru Ella de la Puterea dragostei, cântărețul a vorbit despre o altă femeie care i-a cucerit iremediabil inima, însă una total diferită de concurenta din show-ul moderat de Andreea Mantea.

Într-un material video exclusiv pe youtube-ul WOWbiz.ro, Jador spune că iubește altă femeie decât Ella de la Puterea dragostei. ”De fiecare dată când interpretez melodia ”Din toate florile din lume”, îmi aduc aminte de o fată care îmi este atât de dragă, încât mi se rupe sufletul că nu o pot avea lângă mine mereu. Eu am fost cel care a greșit față de ea, și nu mă mai vrea înapoi. Orice aș face, ea nu va mai accepta. Ea este poate dragostea mea imposibilă. Nu am rămas împreună din cauza muzicii. Eu am ales cariera și aici, totul s-a terminat. Am fost nevoit să fac o alegere, asta e...Însă, ce simt pentru ea nu o să mai simt pentru altă fată. Rămân cu speranța că într-o bună zi se va răzgândi și va rămâne cu mine, așa cum sunt eu, cu bune și cu rele, cu viața mea agitată”, a spus Jador la WOWbiz.ro