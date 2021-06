Incredibil ce decizie a luat Ioniță de la Clejani după scandalul cu Fulgy. Nimeni nu se aștepta la asta: "Nu toată lumea care te pupă..."

In articol:

Situația cu Fulgy a fost extrem de tensionată în ultima perioadă. Tânărul a fost prins sub influența substanțelor interzise la volan, iar de atunci a început să șocheze pe toată lumea cu declarațiile sale. A ținut chiar să facă câteva precizări șocante despre anumite vedete din showbiz.

Părinții artistului au declarat că această ieșire face parte dintr-un plan foarte bine pus la punct, unul de promovare, asemănător cu cel al vedetelor internaționale.

Însă, Ioniță Clejani nu a mai suportat și a recurs la un gest șocant. Artistul a decis să rupă interfonul, fiind deranjat de oamenii care veneau în ultima perioadă la poarta sa.

”Dragilor, aveți grijă de copiii dumneavoastră, nu credeți toți oamenii care vin spre dumneavoastră… Spre noi vin. Eu am rupt interfonul și l-am băgat în coșul de gunoi. Știți de ce nu mai am interfon? Pentru că vin fel și fel de oameni la poarta mea. Am acceptat să vină televiziunile acasă, asta e, mi-am asumat… M i-am rupt interfonul și l-am băgat în gunoi ca să nu mai fim sunați. Nu toată lumea care te pupă… unii îți lasă venin și sunt numai pe interes. Aveți grijă de copii, decât să scrieți mesaje rele este mult mai bine să faci niște povețe, niște sfaturi… E ușor să faci un rău, binele se face greu”, a spus Ioniță de la Clejani, în cadrul unei emisiuni.

Decizie neașteptată din partea lui Ioniță de la Clejani

După ultimele scandaluri cu Fulgy, Ioniță de la Clejani a decis că este momentul să se retragă și să nu mai vorbească despre problemele fiului său.

”Începând din acest moment, unicul subiect pe care voi comunica cu reprezentanții Mass-Media este cel privind viața profesională, proiectele muzicale pe care le pregătim, fiindcă noi rămânem aceeași care pun respectul față de meserie și de public mai presus de orice”, a scris Ioniță de la Clejani de pagina oficială de Facebook.