Incredibil ce făcea o cerșetoare cu banii primiți de la oameni! Nimeni nu se aștepta la una ca asta

Greg Smith, un om de afaceri din Orlando, o vedea zilnic pe femeia care cerșea. Chiar de multe ori a trecut pe lângă ea, însă nu i-a cerut niciodată bani.

Cerșetoarea care investea banii în educație

Omul de afaceri a decis să facă publica povestea cerșetoarei.

Omul trecea în fiecare marți pe lângă Amy Joe. Acesta declara că nu i-a cerut niciodată bani.

„ Faceți cunoștință cu Amy Jo. În ultimele săptămâni, în fiecare marți, mă întâlnesc cu Amy Joe. Ea nu mi-a cerut niciodată bani, doar îmi spunea «Bună dimineața, domnule! Să aveți o zi minunată! Dumnezeu să vă binecuvânteze!» și îmi zâmbea. Port un costum atunci când merg la serviciu, așa că atrag atenția multor cerșetori. Amy Joe nu mi-a cerut niciodată bani. În fiecare marți luăm masa împreună. 30-60 minute o ascult cât de optimistă e, deși ea nu are mai nimic ”, relatează businessmanul, potrivit ABC News.

Însă, Greg a decis să poarte o discuție mai serioasă cu aceasta. A aflat faptul că femeia nu știe să scrie și nici să citească. Însă, l-a surprins, după ce i-a spus că toți banii pe care îi primește de la oameni îi investește în educație.

Și-a făcut abonament la bibliotecă, ca să poate învăța. Cu timpul, Amy își dorea să își găsească un loc de muncă.

A fost extrem de impresionat de povestea femeii, așa că s-a implicat în educația ei.

Greg Smith și Amy Joe

„ Eu am fost binecuvântat cu doi părinți minunați și cu o familie care a găsit mereu resursele necesare pentru că eu să orice mi-am dorit. Amy Jo nu a fost așa de norocoasă. În afara faptului că eu și Amy luăm masa, acum o învăț să citească. De o săptămână închiriez cărți de la bibliotecă și citim împreună.

Am postat această întâmplare nu pentru a mă lăuda sau pentru a te face să îți fie milă de Amy. Am scris pentru a îndemna pe cineva să ajute o persoană care are nevoie. Sunt multe persoane ca Amy. Să ajuți poate fi ușor, la fel ca zâmbitul sau salutatul. Eu sunt suficient de norocos din punct de vedere financiar pentru a o ajuta pe Amy Jo, așa că voi face asta în continuare ”, şi-a încheiat Greg relatarea.