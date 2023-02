Incredibil ce se întâmplă cu Mioara Roman noaptea! O asistentă de la azil i-a spus Oanei tot. Vedeta a răbufnit pe internet

In articol:

Oana Roman are o relație destul de apropiată cu mama ei și, chiar dacă Mioara locuiește în acest moment într-un cămin pentru bătrâni, vedeta are grijă să o viziteze ori de câte ori are ocazia.

Pentru că are extrem de multă grijă de cea care i-a dat viață și vrea să își petreacă bătrânețea în liniște și pace, nu este de mirare că Oana s-a făcut foc și pară când a aflat motivul care o supără din plin pe mama ei.

Oana Roman, extrem de supărată pe sora ei pentru că aceasta nu ar vrea să o viziteze pe Mioara

În cursul celei mai recente vizite pe care i-a făcut-o mamei sale, Oana a aflat că Mioara îi duce extrem de tare dorul celeilalte fiice, Catinca, care însă, după spusele vedetei, nu este deloc dispusă să petreacă timp cu

cea care i-a dat viață.

„Mai trebuie să lămuresc o treabă. Cine își permite să trimită declarații despre mine mincinoase va trebui să-și asume. Am fost la mama și, din păcate, după ce mi-a spus că se bucură că am venit, a început să mă întrebe de Catinca, iar doamna asistentă mi-a spus că mama se trezește noaptea și o strigă, urlă după ea, după sora mea, după Catinca, după fata ei. Această fată a declarat că nu mai vrea să meargă la mama, iar după a zis că eu mint și că o să meargă la mama. Ei bine, nu a mers și asta e foarte urât.

Ca să închid subiectul definitiv, sora mea a declarat că o să meargă la mama, că nu a spus niciodată că nu vrea să meargă la mama și că eu aș spune lucrurile astea pentru că sunt rănită. Nu, draga mea, nu sunt rănită. Faptul că Marius a plecat de acasă și am reușit să încheiem într-un final acea relație toxică pe care o aveam, pentru mine este o fericire. Și-a ales prost momentul, dar eu nu sunt rănită, sunt foarte fericită și această discuție referitoare la mama nu are nicio legătură. Nu am nevoie de milă și compasiune, am nevoie ca mama să nu mai urle după fata ei”, a declarat Oana Roman pe Instagram.

