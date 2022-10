Incredibil ce vrea să facă Fuego cu cele 500 de costume ale sale! După o carieră de 30 de ani, a pregătit destinul ținutelor: "Am un dressing imens de 150 mp"| EXCLUSIV

In articol:

Fuego a anunțat că și-a lansat cartea autobiografică intitulată “Confesiuni. Cu sufletul pe scena vieții”, o operă în care artistul oferă informații și detalii neștiute despre cariera și viața lui personală. Fuego a mărturisit că această carte cuprinde de asemenea și întâmplările pe care le-a avut alături de oamenii care i-au marcat existența, printre care se numără: Stela Popescu, Ion Dichiseanu, Teo

Fuego, decizie radicală referitoare la costumele sale

Trandafir, Angela Similea, Mirabela Dauer, Sofia Vicoveanca, Grigore Vieru. Artistul a vorbit despre spectacolul pe care îl va avea pe 2 decembrie la Sala Palatului, dar și despre garderoba sa, menționând că are peste 500 de costume la care ține foarte mult și pe care le păstrează pentru a face un muzeu cu ele la sfârșitul carierei sale.

"Fiecare spectacol al meu are o tematică. Am peste 500 de costume, nu am unde să le pun. În 30 de ani, voi vă dați seama? Unele nu mă încap, pentru am mai luat în greutate, asta e situația. Le păstrez cu sfințenie, pentru că la sfârșitul carierei, când voi fi vârstnic, îmi voi face un muzeu cu costumele mele. Le iubesc pe toate, pentru că fiecare costum înseamnă ceva. Am acasă un dressing imens, de 150 mp și sunt puse hainele una lângă alta și doar jumătate de metru lăsat între stative, doar să pot să intru printre haine. Dacă mă pui cu ochii închiși să pun mâna pe o haină, eu îți spun când am purtat-o, în ce spectacol, știu pe de rost tot. Sunt unele create de mână, nu aș putea să renunț niciodată la ele.", a declarat Fuego.

Secretul tinereții fără bătrânețe al lui Fuego

Fuego ne-a mai dezvăluit un secret și anume secretul fizicului său fără cusur. De zeci de ani, artistul este neschimbat, parcă descoperind elixirul tinereții veșnice. Iată cum se menține faimosul cântăreț.

"Nu arăt vârsta pe care o am, asta îmi spune toată lumea, îmi dau 30 și ceva de ani. Provin dintr-o genă bună, mama mea este un om foarte frumos. În tinerețe arăta splendid și acum, la vârsta de 69 de ani, arată extraordinar de bine. Moștenesc gena din partea mamei și sunt artistul care nu cred că va îmbătrâni fizic vreodată.", a mărturisit Fuego, în interviul de pe canalul de YouTube WOWnews.

