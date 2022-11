Incredibil! Cristiano Ronaldo are ”ofertă” din România! Câți bani i-au fost promiși celebrului portughez pentru un contract de șase luni?

In articol:

Totul este posibil în cazul celebrului Cristiano Ronaldo. După rezilierea înțelegii cu Manchester United, lumea se întreabă care va fi următoarea destinație a lusitanului în vârstă de 37 de ani. În mod surprinzător, prima ofertă oficială pentru starul portughez a venit din România!!!

Supărat pe felul în care a fost tratat la Manchester United, Cristiano Ronaldo și-a forțat plecarea de la gruparea de pe Old Trafford prin acordarea unui interviu jurnalistului Piers Morgan, în care nu i-a menajat deloc pe cei care l-au considerat doar un fotbalist al echipei și nu vedeta Ronaldo, în speță antrenorul Ten Haag și conducerea clubului. Astfel, înaintea debutului la Campionatul Mondial din Qatar, Cristiano a rămas liber de contract, motiv ca ofertele să vină deja pe adresa lui, unele dintre cele mai diverse și mai...amuzante.

Potrivit jurnaliștilor din Spania, Al-Hilal și-ar fi manifestat interesul pentru CR7, iar saudiții i-ar oferi portughezului un contract pe două sezoane și un salariu anual de 125 de milioane de euro. Imediat a venit însă și oferta unui club din România, care le-a luat fața tuturor și i-a făcut, atenție, prima propunere oficială internaționalului portughez.

Să nu credeți că vorbim aici despre vreun contract oferit de Gigi Becali la FCSB, Dan Șucu la Rapid sau Neluțu Varga la CFR, nicidecum.

Oferta a venit de la SR Brașov, formație care evoluează în Grupa 5 din Liga 3, care,mai în glumă, mai în serios, a emis un comunicat oficial prin care anunță și câți bani ar urma să primească celebrul Cristiano Ronaldo în următoarele șase luni, firește, dacă ar accepta propunerea brașovenilor.

Cristiano Ronaldo [Sursa foto: Facebook Cristiano Ronaldo]

” Comunicat oficial. Conducerea noastră îi oferă lui Cristiano Ronaldo un contract până la finalul sezonului actual. Cei 516.35 euro (2.550 lei)/lună arată cât de serioși suntem în a construi o echipă care poate accede în play-off-ul Ligii 3 și ataca promovarea ”, se arată în mesajul celor de la SR Brașov.

În scenariul de domeniul paranormalului în care starul lusitan ar da curs ofertei din țara noastră, acesta ar câștiga în șase luni ceva mai mult de 3.000 de euro, sumă pe care ar încasa-o în câteva minute dacă ar merge la Al-Hilal.

Our board has reached an agreement to offer @Cristiano a contract up until the end of the current season. The 516.35 Euros/mo contract (2550 Lei) shows our commitment to build a squad that can clinch the League 3 play-off & attack promotion. #SteagulRenaște