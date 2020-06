In articol:

Gina Chirilă a uimit pe toată lumea pentru că în sarcină, aceasta s-a îngrășat doar câteva kilograme, și în ultimele săptămâni înainte de a naște, era incredibil de sexy.

Însă, adevăratul șoc a fost după ce a născut! Asta pentru că Gina Chirilă a postat pe pagina sa de Instagram o boză cu ea îmbrăcată doar într-un body -corset și ținându-o în brațe pe fetiță. Poza în care Gina Chirilă este extrem de sexy este însoțită de un mesaj în care fostul manechin precizează că este făcută la 5 zile de la naștere.

Cu puțin timp înainte să nască, Gina Chirilă a mărturisit că se îngrășase vreo 8 kilograme, pe care spera să le dea jos foarte repede și să revină la silueta ei de manechin în doar câteva luni.

Gina Chirilă a născut o fetiță. Anunțul făcut de Bogdan Vlădău

Gina Chirilă a născut o fetiță pe 26 mai, iar anunțul a fost făcut de soțul ei, Bogdan Vlădău. Micuța, care a primit numele Katia, a stârnit multă bucurie în inima părinților ei.

"In momentul in care te-am tinut in brate prima data, timpul realmente, pentru mine, s-a oprit in loc. Inima s-a deschis total si instantaneu catre o cu totul alta dimensiune de iubire. Cat de mare?! Pur si simplu nu poate fi descrisa in cuvinte!!!”, a scris Bogdan Vlădău într-o postare pe Facebook, anunțând astfel venirea pe lume a micuței Katia, fetița lui și a soției sale, Gina Chirilă.

Gina Chirilă a născut. Manechinul și Bogdan Vlădău s-au căsătorit în 2017

După o relație de aproape 7 ani, Gina Chirilă și Bogdan Vlădău și-au oficializat povestea de iubire în fața ofițerului de Stare Civilă în vara anului 2017, în cadrul unei ceremonii fabuloase.

La finalul anului trecut, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, anunțau că vor deveni părinți în curând. Câteva săptămâni mai târziu, cei doi și-au anunțat fanii că urmează să aibă o fetiță și că au ales deja numele pe care-l va purta aceasta: Katia.

