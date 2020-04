In articol:

Gina Chirilă, fost manechin, mărturisește că s-a îngrășat vreo 8 kg până acum.

”Încerc să mănânc cât mai sănătos, multe fructe și legume. Însă, dacă într-o zi, mi-e poftă de pizza, de exemplu, nu mă abțin”, a povestit Gina Chrilă, la Teo Show, zilele trecute.

Gina Chirilă a păstrat însă secret modul în care va naște. Nu se știe din ce motiv, tânăra își dorește să dezvăluie abia după eveniment, amănunte. ”O să clarific după ce se va întâmpla, dacă voi naște natural sau prin cezariană. Sper că totul va fi bine”, a spus Gina Chirilă.

Gina Chirilă își petrece ultima parte a sarcinii acasă, în izolare, alături de soțul ei, Bogdan Vlădău. Întrebată de mulți dacă se teme că va trebui să nască în perioada epidemiei de coronavirus, Gina Chirilă le-a răspuns urmăritorilor ei de pe Instagram: ”Mă întreabă multă lume zilele astea dacă nu îmi este frică să nasc pe vreme de pandemie...am sa va răspund aici și sper să vă motivez cumva și să vă conving in același timp cât de important este sa stam in izolare, sa fim înțelegători, selectivi și receptivi la informațiile din jurul nostru! Aleg sa nu îmi fie frica, ci sa respect măsurile pe care fiecare dintre noi trebuie sa le urmeze(gravida sau nu) pentru a trece cu bine prin aceasta perioada. Așa ca apelez la voi, la înțelegerea voastră in ceea ce privește importantă normelor de igiena și izolare din aceasta perioada, pentru a ieși învingători, educați, liniștiti și de ce nu, mai buni din aceasta experiența”.

Însărcinată în 5 luni, Gina Chrilă a fost concurentă la Bravo ai stil!

Când era însărcinată în 5 luni, Gina Chirilă a acceptat provocarea ”Bravo, ai stil! Celebrities”, însă după doar câteva ediții, medicul a sfătuit-o să se retragă din competiție pentru a nu-și pune în pericol sarcina. În emisiunile la care a participat însă, Gina Chirilă a făcut senzație, trupul său de manechin nefiind afectat de sarcină și doar în anumite ținute realizai că are o burtică de gravidă.

Gina Chirilă va avea o fetiță cu Bogdan Vlădău

La finalul anului trecut, Bogdan Vlădău și Gina Chirilă, unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz, anunțau că vor deveni părinți în curând. Câteva săptămâni mai târziu, cei doi și-au anunțat fanii că urmează să aibă o fetiță și că au ales deja numele pe care-l va purta aceasta: Katia.

După o relație de aproape 7 ani, cei doi și-au oficializat povestea de iubire în fața ofițerului de Stare Civilă în vara anului 2017, în cadrul unei ceremonii fabuloase.