Anamaria Prodan are scaun de machiaj cu numele ei! În momentul în care spui numele Prodancei nu poți să nu te gândești la opulență! Impresara numărul unu în România se îmbracă numai în haine de fițe, chiar și când se duce să își facă piața, apare pe stradă cu ținute care costă cât o vilă la Snagov, și se plimbă cu mașini ce rup gura târgului nu doar în țară, ci și în Dubai, America sau oricare loc în care este cunoscută și respectată.

Anamaria Prodan are scaun de machiaj cu numele ei! Excentricitățile ei au apărut și în presa din întreaga lume

Mai mult decât atât, în presa din străinătate, de-a lungul timpului, au apărut tot felul de materiale în care excentricitățile managerei Anamaria Prodan erau comentate și descrise cu lux de amănunte, dovadă că ea nu este doar un personaj mioritic. Vilele pe care le deține, afacerile și în special felul în care alege să se prezinte în fața lumii atrag atenția și duc la fel de fel de...povestiri, uneori la nivel mare, alteori...și pe la colțuri. Cert este că agenta FIFA nu trece indiferentă niciodată, în plus, este un izvor nesecat de cancan-uri interesante.

Anamaria Prodan este machiată de un cunoscut make-up artist care a studiat ani de zile la Londra

Anamaria Prodan are scaun de machiaj cu numele ei! Dacă vorbim despre cancan-uri, ei bine, jurnaliștii WOWbiz.ro au mai aflat unul, și anume, faptul că vedeta are un scaun al ei pe care se machiază întotdeauna. Surprinzător sau nu, pe el este scris numele impresarei, și apoi sunt câteva stele aurii și...o diademă de regină. ”Ana l-a primit încă din perioada în care prezenta la Romantica. Producătorii emisiunii o considerau cea mai importantă persoană din show, așa cum de altfel și era, așa că, s-au gândit să îi satisfacă toate plăcerile și i-au oferit și acest scaun cu Anamaria Prodan scris pe el. Acum, ea îl folosește la machiajul zilnic, dar și la cel special, pe care talentatul make-up artist Denis Iancu, cel care a studiat la Londra ani de zile și s-a lansat în lumea evenimentelor de acolo, i-l face cu măiestrie”, au dezvăluit apropiații Prodancei pentru WOWbiz.ro

Anamaria Prodan are scaun de machiaj cu numele ei! Impresara are și halat de mătase, unicat

Anamaria Prodan are scaun de machiaj cu numele ei! Pe de altă parte, dacă Prodanca este singura vedetă din România care se poate lăuda cu acest obiect de mobilier, ea mai are un...punct forte. De fiecare dată, în timpul make-up-ului, poartă un halat special din mătase, care pe spate are scris...Anamaria Prodan Reghecampf, nume brodat cu cristale Swarovski, al cărui preț se ridică la suma de...1000 de euro! Un fleac pentru impresară, am putea spune!!!

