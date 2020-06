In articol:

Vulpița, transformare incredibilă. Cum arată machiată? Veronica de la Blăgești este total schuimbată atunci când recurge la machiaj! Dacă până acum, oamenii care o urmăresc zilnic au văzut-o în ipostaze de femeie simplă, din provincie, mai nou, soția lui Viorel pare o cu totul altă persoană.

Cum arată Viorica de la Blăgești machiată.

Mai mult decât atât, în urmă cu câteva zile, Denis Iancu, unul dintre cei mai cunoscuți make-up artiști din România, cu studii făcute în Anglia, la London MakeUp Academy în Anglia, cu șapte ani de experiență, a dorit să o transforme pe Vulpița, numai din machiajul său...total diferit și cu un impact extraordinar. De altfel, se poate observa și în celebra imagine ”before and after” că Viorica de la Blăgești nu mai are nicio legătură cu cea de la emisiune, ci arată pur și simplu...superb. Ea este coafată, aranjată și cu un aer de puștoaică de...Capitală.

Vulpița s-a dat pe mâna unui cunoscut make-up artist care a studiat la Londra

Vulpița, transformare incredibilă. Cum arată Veronica de la Blăgești machiată. Dacă impactul vizual din ședința foto a luat prin surprindere pe toată lumea, ei bine, make-up artistul a explicat și ce a făcut pentru ca totul să arate perfect, fără urmă de imperfecțiune. ”Poate părea surprinzător pentru marea majoritate a oamenilor, dar, am dorit să îi fac Vulpiței un look diferit, a fost, dacă vreți, un pariu profesional. Din punctul meu vedere, ea are trăsături ușor de machiat, ochii deschiși la culoare, ceea ce mi-a dat posibilitatea de a lucra cu orice nuanță am dorit”, a dezvăluit Denis Iancu

Cum arată Viorica de la Blăgești machiată. Ce a ales pentru ochi

Vulpița, transformare incredibilă. Cum arată Viorica de la Blăgești machiată. ”Ochii au fost conturați cu ajutorul machiajului smokey eyes, iar pentru o puțină strălucire, am folosit un pigment auriu pe ploapa de jos, pentru a da eleganță și rafinament machiajului. Pentru buze, am opta, în alegerea unui nuanțe naturale și le-am coturat cu un creion pentru a fi mai proeminente. Ar mai fi de specificat faptul că, pentru ședința foto, fondul de ten a fost ales cu un subton, ușor rece, este ideal, și iese perfect în imagini”, a povestit make-up artistul Denis Iancu.

Cum arată Viorica de la Blăgești machiată. În ce a constat tot make-up-ul

Vulpița, transformare incredibilă. Cum arată Viorica de la Blăgești machiată. ”Pomeții au fost conturați, la fel și nasul și bărbia cu o pudră de contouring. Și pentru efectul unui ten luminos, am folosit iluminator, la fel, pe vârful nasului, deasupra pomeților și pe bărbie. Sprâncenele au fost fardate cu un puțin fard specific și conturate cu corector. La final, pentru a completa machiajul, i-am aplicat gene din păr de nurcă, astfel că make-up a fost unul complet și spectaculos”, a menționat make-up artistul Denis Iancu. Citește materialul integral și vezi alte imagini pe kfetele.ro