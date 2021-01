Indicații pas cu pas de cum te poți programa online la etapa a doua de vaccinare împotriva coronavirusului

In articol:

Românii vor să se imunizeze împotria virusului SARS-COV-2! Umătoarele 20 de zile sunt prile de programări pentru imunizarea împotriva covid-19.

Cum te poţi programa online pentru vaccinare

În cea de-a doua etapă a campaniei de vaccinare s-au făcut 305.562 programări din cele 364.800 sloturi disponibile. Dor în București s-au efectuat 62.182 de programări, iar gradul de ocupare a fost 100%. De asemenea, autoritățile din sănătate spun că pot fi făcute programări pentru imunizare și în Ilfov.

A doua etapă de vaccinare include persoanele cu vârsta peste 65 de ani, bolnavii cronici și angajații din domenii cheie. Pentru a-i sprijini pe bătrâni, autoritățile din sănătate au pus la dispoziție un tutorial video în care sunt explicați pașii care trebuie urmați pentru a realiza programarea pe platforma dedicată pentru vaccinarea împotriva Covi-19.

Cum se face programarea pas cu pas

Potivit tutorialului video, adulţii cu vârsta peste 65 de ani şi persoanele cu boli cronice pot opta pentru una dintre modalităţile de înscriere pentru vaccinare:

Electronic, direct în platforma naţională programare.vaccinare-covid.gov.ro .

Aplicaţia permite ca programarea să fie realizată şi de un membru din familie sau de un apropiat de încredere care are acces la datele de identitate.

Prin intermediul medicului de familie

Prin direcţiile de asistenţă socială de la nivelul primăriilor.

Telefonic prin apelarea numărului unic de Caal Center: 021.414.44.25

Astfel, primul pas pentru programarea informatică în platforma programare.vaccinare-covid.gov.ro prevede exclusiv crearea unui cont pe această platformă.

Programarea persoanelor direct în platformă

Sunt doar câțiva pași simpli și ușori prin care se poate realiza programarea:

autentificarea în platformă prin introducerea CNP-ului,

introducerea codului unic trimis de sistem prin SMS.

Sistemul recunoaşte dacă persoana are peste 65 de ani, dacă este în evidenţa Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate având boli cronice sau dacă a fost introdusă în sistem de medicul de familie.

Următor pas prevede crearea profilului prin completarea datelor de identitate.

Persoanele cu boli cronice trebuie să selecteze şi categoria de afecţiuni.

După salvarea datelor poate începe procesul de programare prin alegerea Centrului de vaccinare, a datei şi a intervalului orar pentru administrarea primei doze, respectiv a rapelului.

De asemenea, după parcurgerea tuturor paşilor, se poate vedea sumarul programării şi este necesară acceptarea Declaraţiei de conformitate a datelor.

La final se poate vizualiza programarea şi se poate descărca recipisa, care conţine datele de prezentare în centrul de vaccinare.

Platforma permite permite şi identificarea sau anularea programărilor realizate.

Citeste si: Faimosul creator de modă Givenchy a murit la vârsta de 91 de ani - libertatea.ro

Citeste si: Tichete cadou pentru cei vaccinaţi? Ce bonus ar putea primi angajaţii - bzi.ro

Totodată, autoritățile din sănătate au pus la dispoziție și un tutorial pentru persoanelor juridice cu angajaţi din domeniile cheie:

Vlad Voiculescu vorbește despre platformă: „Se pare că am evaluat parțial greșit”

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu recunoaște că s-a grăbit puțin în declarații. Acesta a declarat vineri seară, pe pagina sa personală de Facebook, că platforma pentru programările la vaccinarea anti-covid funcționează, însă acum spune că mai este mult de muncă și urmează să ia legătura cu cei de la STS.

Citeste si:50.000 de persoane s-au programat în prima oră pe plaforma de vaccinare

„Se pare că am evaluat parțial greșit. Am citit câteva sute de comentarii și reacții, am vorbit cu cunoscuți și am încercat să îi ajut pe câțiva cu înscrierea. Dacă pentru mine (și probabil pt. o parte dintre cei cca. 190.000 de oameni care s-au programat cu succes) a fost o chestiune de minute, pentru alții înscrierea a durat ore iar pentru unii a fost pur și simplu imposibil. Mai e mult de muncă. Mâine voi lua legătura cu cei de la STS și CNCAV să văd cum îi putem ajuta”,a declarat Vlad Voiculescu pe pagina sa de Facebook.