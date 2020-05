In articol:

Aceștia au fost testați pozitiv pentru coronavirus, iar infirmierelor li s-a propus să stea în aceleași saloane cu copiii infectați ca să fie în permanență cineva cu aceștia. Femeile au refuzat, așa că spitalul va trebui să aloce mai multe asistente și infirmiere care să aibă grijă de copii în fiecare clipă, mai ales că este vorba de copii cu nevoi speciale.

Infirmierele infectate din Tg Jiu au refuzat să aibă grijă de copiii internați: "Au zis ca sunt paciente"

Cel mai mic dintre copiii infectați are doar două luni. În total, opt copii din centrul din Debarcader au fost infectați cu Covid 19 și au ajuns la spitalul din Târgu-Cărbunești. Tot acolo au fost duse și cele cinci infirmiere, infectate și ele. „Au ajuns cei opt copii. Sunt internați în Secția de Pediatrie. În saloanele cu acești copii, să fie introduse și cele trei infirmiere care erau internate la noi. Am zis că e foarte bine, copiii le cunosc, știm situația exactă a fiecăruia. Apoi am înțeles că doamnele respective nu au dorit pentru că, poate pe bună dreptate, dumnealor au zis că sunt paciente”, a spus directorul spitalului, Constantin Tîrziu, la Tele3.

Directorul Protecției Copilului Gorj a propus chiar ca infirmierele să fie în aceleași saloane cu copiii infectați mai ales că îi cunosc pe aceștia și pot să-i și supravegheze, dar femeile au refuzat acest lucru. „Nu s-a pus problema de personal. S-a pus problema de cineva care să stea cu acești copii, care știau ce să facă cu ei. Personalul din Pediatrie e de îngrijiri. Nu pot să le oblig să stea 24 din 24 cu acești copii. Unul dintre copii este mic. Ar necesita prezența continuă a unui personal de îngrijiri lângă el. Și doamna infirmieră spunea că mai e un copil mai cu probleme, că nici la DGASPC, la centru, nu prea era cuminte în centru și orice fereastră ar putea să o escaladeze în orice moment”, a mai explicat Tîrziu.

