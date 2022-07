Înfometarea, trendul care te pune în pericol! Nutriționiștii trag un semnal de alarmă | EXCLUSIV

In articol:

Este perioada vacanțelor de vară, când ne dorim să ne etalăm silueta în costum de baie, la mare sau la piscină. Dar ce facem dacă costumul de anul trecut nu ne mai încape sau nu ne place cum s-a transformat corpul nostru în ultima perioadă? Nutriționistul Ana Maria Demetrescu vine cu explicațiile și soluția.

Înfometarea, o metodă bună de slăbit?

Există multe diete pe care doamnele și domnișoarele din ziua de azi le urmează, doar să arate perfect în costumul de baie, pe plajă. Din păcate, pentru că nu au răbdare să ajungă la forma fizică dorită, acestea recurg la înfometare. Nutriționistul Ana Maria Demetrescu spune dacă este o metodă eficientă de slăbit și care ar fi riscurile la care ne expunem, totodată.

Citeste si: „Sper să nu mor”. Vlăduța Lupău are probleme grave în sarcină înainte să nască- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Categoric NU. Înfometarea reprezintă lipsirea organismului de substanțele nutritive benefice pentru buna funcționare și poate duce la dezechilibre nutritive, hormonale, probleme gastrice, probleme cu vezica biliară, anemie și o mare carență de vitamine și minerale, plus că vă poate da o stare de oboseală și epuizare, atât fizică, cât și psihică. Cu siguranță puteți ajunge la spital cu stări de amețeală sau căderi de calciu, lucru care va duce la eșecul procesului de slăbire și agravarea stării de sănătate. La fel și postul intermitent care este promovat de multe vedete, este tot o metodă de agresare a organismului în cazul în care nu este recomandat și ținut sub îndrumarea unui specialist. Atunci când veți reveni la stilul de alimentație obișnuit, vă veți îngrășa rapid la loc și chiar dublu. În concluzie, puteți slăbi sănătos și rapid în funcție de metabolismul dumneavoastră și sub o monitorizare corectă, fără înfometare și în niciun caz cu pastile, prafuri, fiole sau alte produse minune, chiar dacă vânzătorii lor vă promit rezultate rapide, vă pot afecta grav sănătatea. Indicat ar fi să începeți procesul de slăbire cu 2-3 luni înainte de vacanță, ca să fiți siguri că ajungeți la cea mai bună formă fizică." , a declarat Ntr. Demetrescu Ana Maria, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cât de mult slăbim după ce am urmat un regim alimentar?

După ce respecți dieta propusă de specialiști, un număr considerabil de kilograme ar trebui să dispară din corpul tău. Așadar, schimbarea este vizibilă. Iată, de fapt, cât de mult ai dat jos.

"Mereu specific că nu există dieta minune și de fiecare dată când schimbăm stilul de alimentație dezorganizat, în prima lună, prin eliminarea retenției de apă, putem pierde între 3-7 kg, în funcție de surplusul de greutate și starea de sănătate. Deci, nu dietele sau înfometarea fac minuni...este un proces normal al metabolismului în încercarea de a-și echilibra funcțiile. Așadar, cu un meniu echilibrat, stabilit împreună, bazat doar pe alimente, 3 mese principale și gustări dacă este cazul, veți slăbi sănătos, fără înfometarea sau stresarea organismului.", a explicat Ntr. Demetrescu Ana Maria, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.