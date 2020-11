Informația care zguduie din temelii lumea mondenă. Raluca Pastramă a cerut ordin de protecție împotriva soțului ei. Ce a putut să-i facă Pepe

Raluca Pastramă și Pepe

Pepe a anunțat cu câteva săptămâni în urmă că Raluca Pastramă a decis să-l părăsească. Artistul spunea atunci că divorțul va fi unul amiabil, însă acum, totul de tranformă într-o acțiune care ridică multe semne de întrebare. Potrivit Cancan.ro, încă soția lui Pepe a solicitat emiterea unui ordin de protecție pe numele cântărețului.

Dacă anunțul făcut de Pepe a fost șocant, iată că lucrurile pot ajunge într-o nouă extremă. Conform informațiilor publicate pe portalul instanțelor de judecată, Raluca a solicitat emiterea unui ordin de protecție pe numele lui Pepe, iar această acțiune a fost înregistrată la Judecătoria sectorului 2, cu data de 20 noiembrie. Reclamant, Pascu Raluca Florentina, pârât, Pascu Nicolae Ionuț.

Așadar, Raluca Pastramă a decis să ceară ajutorul autorităților după ce ar fi primit mai multe mesaje de amenințare din partea artistului. Mai surprinzător este faptul că timp de opt ani, cât a durat căsnicia celor doi acest lucru nu s-a întâmplat niciodată.

Raluca Pastramă a decis să pună punct

Raluca Pastramă a cerut divorțul

Deși Pepe a fost cel care a făcut anunțul despărțirii, printr-un mesaj video postat pe canalul propriu de YouTube, decizia îi aparține în totalitate Ralucăi. „Vreau să fac un anunț important. Eu alături de Raluca nu vom mai parcurge același drum. Vom divorța în curând. Este o decizie asumată, mai exact nu am avut încotro. A hotărât să pună punct relației.

În momentul de față nu mai locuim împreună e mai bine de două săptămâni. Dar de când a hotărât acest lucru, după toate cele discutate și după multe încercări de împăcare, ne înțelegem foarte bine. Chiar ne înțelegem foarte bine, pentru că am înțeles niște lucruri și eu, și ea. Nu mai există tensiuni sau cel puțin nu mai vrem să existe acele tensiuni”, spunea Pepe în mesajul video.

„Ne-am asumat această separare și vrem să ne creștem frumos copiii, vrem să avem o comunicare bună pentru educația lor și pentru fericirea copiilor noștri. Cel mai greu ne-a fost să discutăm cu copiii. După ce am trecut acest prag, vă mărturisesc că restul nu mai contează. Fiind de comun acord, pentru că așa a trebuit să fie, vom merge la notar și nu există niciun fel de proces, litigii sau alte speculații. Din punctul meu de vedere, nu există un motiv major, un motiv real, dar dacă nu se mai poate, nu se mai poate. Ce putem să facem? Am încercat, am făcut tot posibilul, dacă nu se poate, nu se poate. Eu cu Raluca comunicăm bine. Ne vedem zilnic. Copiii sunt în fiecare zi la grădiniță, dorm și cu mine, dorm și cu Raluca”, a mai spus Pepe.

