„Îngerii să îți vegheze drumul” Tragedie în familia lui Armin Nicoară! Artistul este în doliu, după ce a pierdut o persoană extrem de importantă. Mărturisirile dureroase pe care le-a făcut saxofonistul

Armin Nicoară și întreaga lui familie sunt în doliu! După o perioadă în care a trăit doar momente fericite și s-a bucurat de succesul impresionant de care are parte în cariera lui, celebrul saxofonist trece acum prin clipe extrem de dureroase în viața personală, după ce și-a pierdut bunica paternă.

Mama artistului Petrică Nicoară s-a stins din viață în urmă cu câteva zile, lăsând în urma ei doar tristețe și lacrimi.

Chiar tatăl lui Armin, Petrică Nicoară a dat vestea îndurerată pe rețelele de socializare. Pe pagina lui de Facebook, artistul a făcut o postare, în urmă cu câteva zile, în care își anunța fanii că mama lui, în vârstă de 94 de ani, și-a dat ultima suflare. Petrică Nicoară abia și-a găsit cuvintele pentru a scrie mesajul plin de tristețe, transmițându-i mamei lui, deși aceasta nu mai este în viață, că o va păstra mereu în sufletul și în gândul său. Din păcate, Petrică Nicoară nu și-a putut plânge mama prea mult timp, căci imediat după înmormântarea acesteia, artistul a fost nevoit să meargă să cânte la o nuntă pe care o avea deja programată dinainte de nefericitul eveniment.

„Îngerii să îți vegheze drumul lin catre cer, vei rămâne in sufletele si gândurile noastre pentru totdeauna! Rămas bun, mama dragă! Dumnezeu sa te odihnească in pace!!!” , a transmis Petrică Nicoară pe pagina lui de Facebook.

Armin Nicoară a făcut mărturisiri dureroase după moartea bunicii

După ce tatăl lui a dat vestea extrem de tristă, Armin Nicoară a făcut primele declarații, fiind vizibil afectat de pierderea bunicii sale. Celebrul saxofonist a mărturisit, abia găsindu-și cuvintele, că, într-adevăr, bunica lui nu mai este în viață. Artistul a povestit că mama tatălui său nu și-a mai putut găsi liniștea, după ce soțul ei a murit, în urmă cu câțiva ani, chiar dacă își avea nepoții aproape.

După ce partenerul ei de viață s-a stins, bunica lui Armin a rămas fără puteri și s-a îmbolnăvit brusc. După ce a fost ținuită la pat, familia bătrânei a adus-o pe aceasta la Timișoara, pentru a o putea îngriji mai bine, însă bunica lui Armin și-a dorit întotdeauna să se întoarcă în casa în care a locuit împreună cu soțul ei. Întoarsă în locuința sa, mama lui Petrică Nicoară nu a mai rezistat mult și și-a dat ultima suflare.

„Din păcate, da… era la o vârstă înaintată. Acum câțiva ani a murit și bunicul meu. Ei locuiau în zona Herculane, după moartea bunicului, tata și unchiul meu au adus-o la Timișoara. În acel moment, după ce au luat-o de la colibă, unde a stat toată viața, s-a rupt ceva în ea. Vreau să spun că s-a ținut foarte bine, ea mergea tot timpul cu vacile și oile pe câmp, după ce a murit bunicul s-a întâmplat să pice la pat. A fost ca o durere pentru ea că statea la pat și nu mai ajunge lângă soțul ei. I-am chemat și preotul să-i citească, gândindu-ne că poate are ceva ce n-o lasă să plece pe lumea cealaltă. Doar când am dus-o la coliba ei, nu a mai durat două săptămâni și s-a stins din viață. Parcă și-a dorit să ajungă în locul în care a trăit o viață și unde e înmormântat și soțul ei”, a declarat Armin Nicoară, pentru Star Popular.

De asemenea, Armin Nicoară a povestit un lucru impresionant despre bunica lui. Mama lui Petrică Nicoară l-a susținut foarte mult pe fiul ei în cariera lui artistică și a făcut sacrificii pentru a-l ajuta să pornească pe drumul la care acesta visa din copilărie. Chiar dacă soțul ei nu a fost de acord, bunica lui Armin a strâns bani, pe care i-a dat lui Petrică Nicoară, pentru ca acesta să poată merge să cânte la Caransebeș, acolo unde și-a început cariera de artist.

„Bunicul meu nu a vrut ca tata să cânte. Atunci, bunica, a furat niște bani de la bunicul și i-a dat lui tata să mearga la Caransebeș și să se apuce de cântat. Tata i-a mulțumit toată viața că dacă nu era ea, nu ajungea cine e acum. Ea a fost înmormântată ieri și întâmplarea face că tata trebuia să cânte azi, la o nuntă, chiar în satul natal, la câteva case de mama lui. Vă dați seama ce sentimente are el în momentul de față”, a mai povestit Armin Nicoară.