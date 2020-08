In articol:

Dramă în familia lui Ingrid Vlasov! Creatoarea de modă, fiica ei și soțul ei au fost depistați pozitivi cu virusul provenit din China. De asemenea, în urmă cu doar câteva zile mama lui Ingrid s-a stins din viață din cauza coronavirusului.

Familia lui Ingrid Vlasov, depistată cu Covid-19

Ingrid Vlasov, alături de soțul său, Mihai, și fiica ei, Noelle, în vârstă de 16 ani, sunt internați la un spital din București. Au fost depistați pozitiv cu noul coronavirus și trec prin momente dificile.

Pe pagina personală de Instagram, Noelle a postat un mesaj în care recunoaște faptul că a fost depistată pozitiv cu noul coronavirus.

‘Nu, eu nu iau virusul’ nu iei, până când iei. Și se pare că nici vârsta nu contează, uite că se poate și la 16 ani. Nu mai ieșiți din casă fără mască, pentru că oricum voi nu luați’. Ieșiți. Duceți-vă unde vreți. De la cafenea până la mare, dar purtați mască. Mai bine la mare cu mască decât la spital. Protejați-vă pentru că nu știți când sau cum este posibil sa luați și in ce fel vă va afecta. Și mai important, nu știți cui puteți să dați, si cum se va descurca acea persoană cu virusul, ce vârstă are, si ce alte afecțiuni are. Dacă ieșiți din casă fără mască, in momentul acela riscați.

Vă puneți în pericol și pe voi, și pe toți ceilalți. De ce? Pentru ce? Următoarea dată când vreți să ieșiți și nu aveți masca la voi vă rog să vă gândiți foarte bine la riscuri și să vă dați seama că nu merită. În cazul în care: vă doare capul, tușiți, etc (la mine așa a început) CHIAR DACĂ nu vi se pare ceva grav in acel moment, vă duceți si vă testați pentru Covid19. Pentru voi înșivă, si toți ceilalți. Eu am purtat mască, dar m-am întâlnit cu mulți oameni care nu purtau. aveți grijă’, a fost mesajul adolescentei.

Mama creatoarei de modă a decedat

Mama creatoarei de modă s-a stins din viață în data de 22 august, după ce starea ei de sănătate s-a agravat destul de tare.

‘La început părea să meargă bine, nu punea probleme. Nu ştiu să fi avut comorbidităţi care să îi afecteze starea de sănătate. În ultimele două zile, însă, starea doamnei s-a agravat brusc, a intrat la Terapie Intensivă. Practic, foarte repede i-a fost devastat sistemul cardio-respirator, renal, tot. Cu toate eforturile depuse, din nefericire, doamna s-a stins, organismul nu a mai putut lupta’, a declarat Carmen Manciuc, directorul medical la Spitalului de Boli Infecţioase.