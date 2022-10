In articol:

Inna a împlinit 36 de ani pe 16 octombrie 2022. Iată cum arăta cântăreața la începutul carierei sale muzicale!

Cum arăta Inna atunci când s-a lansat în muzică

Inna este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite artiste de la noi din țară, dar și la nivel internațional, reușind să își creeze

de-a lungul timpului o carieră internațională de invidiat. Inna, pe numele său din buletin Elena Alexandru Apostoleanu, s-a născut pe 16 octombrie 1986, în Mangalia, Constanța, România. Aceasta este o cântăreață de muzică dance, pop și house, dansatoare și compozitoare română.

Cântăreața originară din Mangalia a început să colaboreze cu echipa de producători Play & Win în 2008, an în care a fost lansat și primul său disc single, „Hot”, piesă care a ajuns pe primul loc în clasamentele radio din România, Bulgaria, Polonia, Rusia, Ungaria, Turcia și Grecia. De pe albumul său de debut, Hot (2009), Inna a lansat alte patru discuri single, „Love”, „Déjà Vu”, „Amazing” și „10 minutes”, toate acestea câștigând poziții fruntașe în clasamentele de specialitate din Europa. Astfel, ușor-ușor carieră extinsă a artistei începea să prindă contur.

Mai ales că, pe 15 aprilie 2009, Inna a semnat un contract de management cu una dintre cele mai importante case de înregistrări din America, Ultra Records. Potrivit ro.wikipedia.org, prin semnarea acestui acord, compania se angaja să promoveze materialele discografice ale cântăreței în S.U.A., Regatul Unit și Canada. Cântăreața a avut parte de foarte multe transformări în cariera sa, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere al maturității versurilor.

Iată cum arată Inna la începutul carierei sale!

Inna a împlinit 36 de ani. Cum arăta cântăreața atunci când s-a lansat în muzică [Sursa foto: Captură YouTube Fara Margini]

Inna arată fenomenal la 36 de ani

Inna nu își arată deloc vârsta și continuă să strălucească și la cei 36 de ani ai săi. Artista poate fi confundată lejer cu o tânără de 20 de ani, fiind într-o formă de invidiat. Aceasta face sport și o ajută foarte mult faptul că pe scenă dansează și are diverse coregrafii.

Inna a împlinit 36 de ani. Cum arăta cântăreața atunci când s-a lansat în muzică [Sursa foto: instagram.com/inna]

De altfel, cârcotașii s-au grăbit mereu să spună că Inna ar fi apelat la ajutorul medicilor esteticieni, însă în urmă cu ceva timp artista a ținut să clarifice acest subiect. Potrivit spuselor sale, nu are nicio operație estetică: „Surpriză: nu am nicio operație estetică. Mă întorc la studio.”, a declarat iubita lui Deliric pentru un post de radio.

Inna este urmărită de peste trei milioane de fani în mediul online și se poate mândri cu o carieră de succes. Hituri precum: „Nirvana”, „Diggy Down”, „More Than Friends”, „Sun is up”, „Yalla”, precum și multe altele, continuă să fie puse pe repeat de sute și milioane de oameni, indiferent de an. La mulți ani, Inna!

