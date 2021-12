Inna, detalii despre relația cu Deliric! „Suntem spontani!” Cei doi formează unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz

In articol:

Inna și Deliric formează unul dintre cele mai discrete cupluri din lumea mondenă. Nu de foarte multe ori cei doi au apărut în presă pentru a vorbi public despre relația lor. Cei

Inna, Crăciun alături de iubitul ei

doi formează un cuplu de aproape un an de zile, iar anul acesta Crăciunul i-a prins împreună.

Inna a petrecut alături de iubitul ei și a fost încojurată de prieteni. În cadrul unui interviu, artista a dezvăluit cum se vor desfășura lucrurile și ce a pregătit pentru sărbătorile de iarnă.

"De Crăciun, voi petrece cu iubitul meu (n.r. Deliric) și cu familiile noastre, în București. De Revelion voi avea un concert în România, la Craiova, și apoi voi pleca în Turcia, unde am mai multe concerte. Deci va fi un Revelion cu activitate! (...) Clar, mereu îmi doresc o vacanță! Dar iubitul meu și cu mine suntem spontani, așa că încă nu am decis următoarea destinație de vacanță", a declarat Inna, pentru Click.ro .

Cum a fost anul 2021 pentru Inna:"2021 a fost un an excelent și sunt super recunoscătoare!"

Inna se numără printre cei mai iubiți și apreciați artiști atât din România, cât și de peste hotare.

Nu este de mirare că, la final de an, sumele ei arată atât de bine.

Inna este cel mai bogat artist din România la ora actuală. De-a lungul timpului a avut foarte multe colaborări cu artiști foarte cunoscuți din străinătate, iar ca mai recentă colaborare a fost cu faimosul artist american Sean Paul.

„ 2021 a fost un an excelent și sunt super recunoscătoare! A fost un an cu multe piese lansate, cu colaborări cu artiști mari, pe care îi apreciez, cum ar fi Alok, DJ-ul numărul 5 în lume, Sofi Tukker și cea mai recentă colaborare cu Sean Paul pentru 'Up'. (...) În plus, am avut concerte, am făcut cel de-al doilea sezon de „Dance Queens House', o sesiune muzicală de 16 zile cu multă distracție, surprize, cu 8 episoade pe canalul meu de YouTube, în urmă căreia voi lansa un nou album", a dezvăluit Inna, pentru sursa citată mai sus.

