Inna și-a schimbat complet stilul de viață pentru a avea o siluetă de invidiat. Ce alimente consumă vedetă acum: ”Nu țin dietă”

Inna este una dintre vedetele românești care s-a făcut remarcată la nivel internațional și care se bucură de un succes colosal. Nu doar pe plan profesional are vedeta parte de lucruri bine, ci și în viața personală.

De multă vreme, îndrăgita cântăreață se iubește cu Deliric, împreună călătorind în lumea întreagă și trăindu-și viața la cote maxime.

Inna duce un stil de viață echilibrat

Însă, pe lângă faptul că mulți o apreciază pentru tot ceea ce face și ce are, există și persoane care o invidiază pentru felul în care arată.

La 35 de ani, cântăreața afișează un look de zile mari.

Inna este lipsită de inhibiții și nu puține sunt dățile în care se lasă pozată în ipostaze provocatoare, cu formele apetisante la vedere.

Forme pe care le-a căpătat datorită stilului de viață pe care-l duce. Bruneta spune că, deși nu a ținut niciodată vreo dietă, are un echilibru în tot ce face, însă chiar și așa, nu crede că a atins perfecțiunea, dar se simte bine în pielea ei.

De mai bine de un an a renunțat la carne, devenind vegană, face sport în fiecare zi, se odihnește cât trebuie, lucruri la care se adăugă starea de bine pe care o are zi de zi, având o viață fericită și împlinită. Acum, din meniul zilnic nu-i lipsește cafeaua, legumele, pastele și alte alimente sănătoase, meniu pe care, subliniază ea, i-l pregătește zilnic iubitul ei.

Însă, deși este atentă la ce mănâncă și câtă mișcare face, Inna recunoaște că nu a devenit obsedată de greutatea sa ori de caloriile pe care le are o masă pe care o mănâncă.

„Sunt departe de a fi perfectă, dar am și noroc genetic, am și grijă ce mănânc, să fac sport, mișcare. Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume. Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul. Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a declarat Inna, conform Viva.