Nicoleta Dragne a fost una dintre cele mai îndrăgite ispite de la Insula Iubirii, preferând însă să se retragă din ”rulul” care a făcut-o celebră și să se concentreze asupra relației pe care o are cu fostul soț al Mădălinei Pamfile.

„Ne-am cunoscut acum trei ani, la început amical. Am ieșit într-o zi la cină și de acolo am ajuns să ne cunoaștem mai bine”, a mărturisit ispita Nicoleta Dragne în emisiunea lui Capatos de la Antena 1. Iar norocosul care a reușit să o ispitească este nimeni altul decât Bruno Alin Vlad, un om de afaceri din Timișoara, fostul soț al Mădălinei Pamfile, ispită la rândul său, acum doi ani, dar care a rezistat doar câteva zile în Thailanda, la Insula iubirii pentru că nu se regăsea în conceptul show-ului matrimonial. „Pentru că el este un om bun!”, l-a scuzat, la acea vreme, ispita Nicoleta care, culmea, s-a și lăsat rapid cucerită de felul de a fi al timișoreanului care s-a iubit și cu Mădălina Pamfile.

Iar după ce s-a aflat că este însărcinată, pentru o perioadă lungă de timp, conturile de socializare ale ispitei Nicoleta au fost, parcă, abandonate. Dar, a explicat chiar ea, lucrurile au fost mult mai complicate decât s-ar fi crezut, fanii ei fiind, acum, fericiți că ispita Nicoleta a revenit în lumea virtuală.

”Nici nu știu de unde sa încep... Timp de 7 luni contul meu a fost blocat din cauza unei persoane care nu a știut cum sa îmi arate cât bine îmi dorește. (...) Mulți v-ați întrebat unde am dispărut. Am reușit sa îmi recuperez contul, asa ca ma voi întoarce cu postările aici. Pentru cei care se întreabă ce am făcut in aceasta perioada, m-am gândit sa postez ce este cel mai important pentru mine și anume baby V pe care îl aștept cu nerăbdare”, a explicat Ispita Nicoleta.

Cine este ispita Nicoleta?

Din biografia de „ispita” de meserie a Nicoletei Dragne, am putut afla că în sezonul trei al Insulei Iubirii, aceasta a reușit să dezbine unul dintre cele mai solide cupluri. Este vorba despre Nicoleta Molnar și Cătălin Meșter, cel de care spunea, la acea vreme, că este chiar îndrăgostită. Frumoasa Nicoleta a renevit și în sezonul 4 al emisiunii, iar succesul ei a fost total, după ce şi-a testat puterea de seducţie cu Ionuţ Gojman, bărbatul care a venit în Thailanda îndrăgostit de Mirela Baniaş.

Bruno Alin, divorț discret de Mădălina Pamfile

Acum câțiva ani, Mădălina Pamfile lua prin surprindere lumea mondenă de la noi și anunșa că s-a căsătorit cu Bruno Alin, un om de afaceri din Timișoara. De altfel, bruneta care a înnebunit bărbații cu pictorialele fierbinți realizate, a decis să renunțe la București și s-a mutat, la Timișoara, alturi de soțul ei. Din păcate pentru cei doi, mariajul lor nu a șinut prea mult, iar după doi ani de căsătorie, cu mare discreție, cei doi și-au anunțat divorțul, iar Mădălina Pamfile a ajuns ăn brațele unui om de afaceri albanez, alături de care are, deja, doi copii, Bruno Alin cochetând o perioadă cu lumea televiziunii, iar acum așteptând să devină tată.