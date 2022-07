In articol:

Înscriere admitere liceu 2022. Elevii care au finalizat opt clase și au susținut Evaluarea Națională 2022 se pregătesc pentru admiterea la liceu.

Înscriere admitere liceu 2022

Vezi cum se completează fișa de înscriere!

Elevii de clasele a VIII-a care au susținut Evaluarea Națională 2022 se pregătesc de un nou capitol, anume, perioada liceului. Astfel, încă din data de 4 iulie și până pe data de 11 a acestei luni, candidații împreună cu părinții trebuie să completeze fișele de opțiuni pentru înscriere. De aceea, candidații trebuie să se hotărască la ce licee vor să studieze și să facă demersuri în acest sens. Iată calendarul complet și cum se completează fișa de înscriere la liceu în 2022!

Înscriere admitere liceu 2022 - calendar complet. Cum se completează fișa de înscriere [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cum se calculează media de admitere la liceu

Media de admitere la liceu în acest an se calculează pe baza mediei generale la Evaluarea Națională 2022, care are pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a care are un aport de 20% în calculul mediei de admitere.

Astfel formula este: MA= 0,2 × ABS+ 0,8 × EN, unde MA este media de admitere, iar ABS se referă la media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a. Menționăm că EN se referă la media generală obținută la Evaluarea Națională susținută de elevii claselor a VIII-a.

Viitorii liceeni și pot afla media generală la Evaluarea Națională 2022 prin calcularea ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obținute la probele incluse în examen, anume limba și literatura română, limba și literatura maternă (unde este cazul) și matematică.

Reamintim că media de admitere se va calcula indiferent dacă media generală la Evaluarea Națională este sub nota cinci.

Calendar admitere liceu 2022

Ministerul Educației a publicat calendarul admiterii la liceu în 2022. Astfel, între 4 și 11 iulie, elevii și părinții sunt așteptați să completeze fișele de opțiuni pentru înscrierea la liceu, urmând ca repartizarea computerizată să aibă loc pe 14 iulie. În cazul în care mai mulți candidați au medii de admitere egale, departajarea acestora se va face în funcție de:

Media generală obținută la Evaluarea Națională 2022;

Media generală de absolvire a claselor a V-a- a VIII-a;

Nota obținută la proba de Limba și Literatura Română de la Evaluarea Națională 2022;

Nota obținută la proba de Matematică la Evaluarea Națională 2022;

Nota obținută la proba de Limba Maternă de la Evaluarea Națională 2022.

Cum se completează fișa de înscriere la liceu 2022

Fișa de înscriere la liceu 2022 trebuie completată cu mare atenție. Astfel, este recomandat să fie completat pe fișa de înscriere opțiunile în ordinea preferințelor elevilor, de la specializările și liceele cele mai dorite și până la cele mai puțin de interes. Menționăm că prima opțiune trecută pe fișa de înscriere va avea prioritate la repartizarea computerizată. Totodată, primele locuri din fișa de înscriere trebuie să fie completate cu opțiuni realiste pentru a exista șansa de admitere la repartizare.

Desigur, nu există un număr fix de opțiuni pe care ar trebui să-l completeze elevii pe fișa de înscriere. Important este ca numărul opțiunilor să fie suficient de mare pentru a evita riscul nerepartizării la liceu sau a repartizării la un liceu mai puțin dorit. Afișarea locurilor ocupate se face online, pe baza codului unic de identificare, deoarece datele personale se doresc a fi protejate.

