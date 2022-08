Inspectorii ANPC s-au cutremurat! Clienții de pe litoral erau la un pas să mănânce carne expirată de trei ani: „Ceva ce nu mi-a fost dat să-mi închipui că poate exista”

In articol:

Că prețurile preparatelor alimentare de pe litoralul românesc a crescut semnificativ au simțit deja toți românii care au ajuns în stațiunile de la malul mării vara aceasta. Iată însă că turiștii ar fi putut avea probleme mult mai mari decât faptul că au cheltuit prea mulți bani.

Recent, inspectorii ANPC au efectuat o nouă serie de controale la restaurantele de pe litoral, iar ceea ce au găsit i-a lăsat cu gura căscată.

Clienții de pe litoral erau la un pas să mănânce carne expirată de trei ani. [Sursa foto: Poliția Română]

Mascații au intervenit la un local. Proprietarii ascundeau condimente expirate din 2018

Pe lângă neregulile comune, pe care angajații ANPC le-au mai întâlnit de multe ori, precum gândaci, vase murdare și alimente ținute în condiții improprii, de această dată inspectorii au găsit ceva mult mai grav.

Ofițerii au descins la mai multe restaurante din Costinești, după ce au primit un pont din interior. Acolo, oamenii au descoperit un adevărat iad în bucătării.

Horia Constantinescu, președintele ANPC, spune că ofițerii au fost în control pentru aproape 12 ore, timp în care au descoperit carne și alte produse alimentare expirate de ani întregi.

Dacă nu veneau inspectorii, produsele ar fi ajuns în farfuriile clienților neștiutori și ar fi putut duce la o adevărată tragedie.

Pentru că știa ce are în bucătărie, la una dintre locații patronul și-a obligat angajații să blocheze ușile, ceea ce i-a determinat pe ofițeri să cheme mascați. Într-un final au reușit să intre.

„Au fost vizate mai multe locații ale unui singur operator economic. Aveam informații venite din interior, am găsit carne expirată de 2-3 ani, am găsit condimente expirate, de asemenea, de 3-4 ani. Am găsit o gestiune a acestui flux tehnologic, ceva ce nu mi-a fost dat să-mi închipui că poate exista. Două dintre locații aveau deja decizie de închidere emisă pe baza unor alte abateri din săptămânile trecute”, a declarat șeful ANPC la un post de televiziune.

Pe lângă aceste nereguli grave, inspectorii ANPC au descoperit că în unele locații erau angajați minori. În total, peste 100 de copii au fost ridicați din bucătării și duși direct la secție, unde au fost audiați de oamenii legii. Minorii au recunoscut că munceau peste 12 ore pe zi.

La poliție au ajuns și patronii localurilor. În total, 43 de persoane au fost chemate să dea cu subsemnatul la secție și să explice de ce au ales să servească carne expirată din 2020.