Instanța a decis! La cine vor rămâne fiicele Alinei Sorescu și ale lui Alexandru Ciucu: „Cea mai sensibilă perioadă din viața mea”

In articol:

Vestea că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu divorțează a picat ca un trăsnet pentru fanii cuplului, iar odată cu anunțul oficial legat de separare, artista a vorbit și despre fiicele sale, al căror domiciliu a fost stabilit de către instanță să fie la mama lor.

Cu toate acestea, Alexandru Ciucu nu a fost de acord, la momentul respectiv, cu decizia instanței, motiv pentru care a intentat o ordonanță președințială pentru stabilirea domiciliului fetițelor la el. Așadar, cum prima hotărâre a instanței a fost favorabilă pentru Alina Sorescu, el a introdus cale de atac, iar instanța a respins și apelul pe care designer-ul l-a formulat.

Citeste si: Alina Sorescu, speriată de ce ar putea să-i facă Alexandru Ciucu? Gestul care o dă de gol pe artistă

Astfel, pentru a doua oară, instanța a decis că fiicele cuplului vor rămâne la artistă, pe parcursul procesului care va începe spre sfârșitul anului.

Citeste si: Cum arată Iulia Sălăgean fără machiaj. Fosta soție a lui Alex Bodi s-a pozat nemachiată chiar de dimineaţă- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

„Dragii mei, in ultimele saptamani am primit zeci de mii de mesaje de incurajare din partea voastra. Va multumesc pentru sprijinul pe care mi-l acordati in cea mai sensibila perioada din viata mea. Desi eu am introdus cererea de divort la inceputul anului, separat tatal a intentat o ordonanta presedintiala pentru stabilirea domiciliului fetitelor la el. Prima hotarare a instantei mi-a fost favorabila, dar el a introdus cale de atac. Instanta a respins si apelul pe care el l-a formulat si a decis pentru a doua oara ca fetitele sa aiba domiciliul la mine in timpul procesului, care va incepe spre sfarsitul anului. Sunt increzatoare ca totul va fi bine.”, a transmis Alina Sorescu, pe pagina personală de Facebook.

Alina Sorescu, Alexandru Ciucu și cele două fiice [Sursa foto: Facebook]

Familia Alinei Sorescu o susține în toată această perioadă

În urmă cu ceva timp, pentru un post TV, Alina Sorescu a declarat că familia este cea care o susține în această perioadă sensibilă prin care trece.

Citeste si: Alexandru Ciucu ar avea deja o relație la Paris. Reacția celor încă doi soți, după ce secretul divorțului a ieșit la iveală

De asemenea, în cadrul aceluiași interviu, artista a mai precizat că va face tot ce îi stă în putință pentru a fi liniștită și împăcată.

„Situația prin care trec eu acum nu e nouă, e o situație destul de veche. Părinții mei au fost alături de mine. Toată familia mea a fost alături de mine, familia mea extinsă. Le mulțumesc tuturor care m-au sprijinit să am curaj în ceea ce simt și să merg până în pânzele albe pentru a fi împăcată, liniștită”, a declarat Alina Sorescu, pentru un post TV.