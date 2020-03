Mai exact, de curând, Cosmin Isăilă a luat parte la o petrecere de pomină la care responsabilă cu atmiosfera a fost foarte apropiata lui fostă amică, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Citeste si: Manuela de la Puterea Dragostei, schimbare incredibilă de look! E greu de recunoscut acum VIDEO

Iar după petrecere, una dedicată îndrăgostiților, Cosmin Isăilă a făcut ceea ce ar face orice gentleman: a invitat-o pe Manuela de la ”Puterea Dragostei”, însoțită de blondele Andreea Pirui și Ligi, concurente și ele în emisiune.

Citeste si: Manuela de la ”Puterea Dragostei” aruncă în aer relația dintre Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp! Ce spune despre ei doi

Citeste si: Manuela de la ”Puterea Dragostei” se implică în scandalul Biancăi Comănici! Ce spune despre filmulețele dedicate adulților, cu prietena ei în rolul principal?

”Am făcut un grătar, am mai stat de vorbă. Ca amici, desigur. Nu am dormit deloc în acea noapte, a venit și el în club să se petreacă, iar apoi am mers la el acasă. Ne-am distrat, am petrecut pe rupte, am stat de vorbă... Chiar m-am bucurat că ne-am revăzut după atât timp și că am rămas amici”, ne-a spus, în exclusivitate, Manuela de la ”Puterea Dragostei”.

Relația lor de amiciție, cum susțin ei că ar fi fost, s-a stricat în momentul în care Cosmin Isăilă a devenit iubitul lui Carmen de la Sălciua, Manuela de la ”Puterea Dragostei” fiind lăsată în afara sferei lui de prieteni, cântăreața fiind extrem de geloasă la adresa brunetei care a fost Miss Alba. De altfel, povestesc sursele noastre, cele două au avut chiar și o înfruntare, față în față, dar din care Carmen de la Sălciua nu a apucat să ”guste” mânia Manuelei de la ”Puterea Dragostei”, așa cum s-a întâmplat cu Roxana, fosta ei colegă de emisiune.

Bătaie ca în 7 păcate între Manuela și Roxana, la ”Puterea Dragostei”

Acum câteva săptămâni, în casa ”Puterea Dragostei”, Roxana a jignit-o pe Manuela și a aruncat cu o pernă în ea, moment în care bruneta s-a ridicat și s-a răstit la șatenă. Replicile dure i-au pus capac Roxanei, care s-a ridicat și ea și a sărit la bătaie. Concurentele care erau de față au sărit să le despartă pe cele două fete, iar Alex Turcu care a văzut întregul moment s-a repezit spre casa fetelor.

Împiedicat de staff și de colegii săi, Turcu a spart ușa pentru a ajunge la Roxana. În urma bătăii, Roxana s-a ales cu buza spartă de Manuela de la ”Puterea Dragostei”.