Petrecerea de ziua de naștere a Biancăi Comănici i-a unit pe foștii și actualii concurenți ai emisiunii Puterea Dragostei la aceeași masă. Totodată, Ligi, Berna și Philip au fost prezenți în același loc, chiar dacă în competiție între ei au existat nenumărate scandaluri. Cei trei au lăsat certurile deoparte și i-au făcut pe plac Biancăi, chiar de ziua ei. Aceștia au fost nelipsiți, dând dovadă de prietenie față de câștigătoarea sezonului 1 al emisiunii.

Petrecere de ziua de naștere a Biancăi Comănici

Berna, Philip, Ligi, Thalida, Mari și Robert, fratele Biancăi Cristian, Ștefania au acceptat invitația sărbătoritei și au petrecut câteva ore la un restaurant din capitală. Înainte de marea finală, de pe 26 iulie, toți concurenții au lăsat ranchiuna deoparte și au stat împreună. Deși de curând între Berna și Comănici au existat câteva contre în timpul competiției, cele două prietene nu au renunțat la relația strânsă de amiciție și s-au împăcat.

”Mă bucur foarte mult că am fost lângă Bibi și că am ajuns și noi în România. Mă bucur c-am rămas prietene și am să fiu lângă ea mereu pentru că-mi este o persoană foarte dragă”, a spus Berna despre prietenia ei cu Bianca.

După petrecerea pe care a dat-o Bianca, concurenta de la emisiunea difuzată de Kanal D, a mers să se pregătească pentru marea finală. Așadar, Bianca și-a făcut o intervenție estetică, mărindu-și buzele la una din clinicile cunoscute din capitală. Tânăra concurentă este foarte mulțumită de rezultat, acest lucru fiind susținut de ea în nenumărate rânduri.