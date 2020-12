Întâlnire de gradul zero între Karina și Andrei! S-au iubit la Survivor, s-au despărțit în lacrimi și acum au apărut din nou împreună VIDEO

Fanii emisiunii Survivor România au trăit intens alături de războinicii Karina și Andrei. Dacă cei mai mulți îi susțineau în competiție, alți telespectatori au fost impresionați de povestea lor de dragostea care s-a înfiripat între ei.

Șocul a fost mare când s-a aflat că cei doi nu mai formează un cuplu. La doar câteva luni de la ieșirea din competiție, Karina anunța vara trecută că s-a despărțit de Andrei. După alte câteva luni de la separare, iată că cei doi se întâlnesc public pentru prima dată.

Invitați într-o emisiune la Wowbiz.ro, Karina și Andrei par emoționați să se afle pe aceeași canapea. Ei au povestit cum a fost viața lor după competiția Survivor și dacă și-au mai vorbit după despărțire.

Karina a fost întrebată dacă i-a urat la mulți ani lui Andrei, iar blondina a răspuns cu un zâmbet larg pe buze că da. „Normal că i-am urat! Oameni suntem, nu? Zi, zi, să audă lumea că ți-am urat la mulți ani”, îi spune ea fostului iubit.

„A fost un mesaj foarte emoțional, foarte lung..la mulți ani”, îi răspunde ironic Andrei, care pare ușor deranjat de lipsa de efort depus de Karina. Totuși, el recunoaște că e mai bine că nu l-a sunat, pentru că s-ar fi întins la vorbă, iar lucrurile s-ar fi complicat.

Nu e clar ce poate însemna acest amănunt, dacă e posibilă o împăcare între cei doi sau poate își aminteau motivele pentru care s-au despărțit. Cert e că pe cei doi îi leagă amintiri frumoase și pot sta de vorbă cu orele, pentru că ar avea despre ce să povestească.

De ce s-au despărțit Karina și Andrei de la Survivor România

Karina a vorbit despre motivul despărțirii. „Nu era vorba de viitor, pentru că ne cam împiedica prezentul. Am decis să ne mutăm la Bacău încă din emisiune. Probabil că a avut un rol pentru că eu odată ce m-am mutat și eram dependentă de el, era o responsabiliate mare și pentru el. Îi stăteam pe cap”, mărturisește Karina.

Andrei spune că a înțeles că i-a fost greu să se acomodeze. „E normal când schimbi un oraș sa-ti fie greu și eu simțeam că îi este greu...Noi am vorbit de pe insulă unde ar fi mai bine să stăm pentru început. Pentru mine nu conta. Ea era puțin schimbată pentru că îi era greu”, spune el.

Karina și Andrei de la Survivor și-au lăsat susținătorii mască, atunci când au anunțat că pun punct relației lor. Deși povestea de dragoste dintre cei doi părea foarte serioasă și de viitor, cei doi au ales să-și spună adio, la câteva luni după ieșirea din competiție.

Și-au petrecut vara împreună și au fost în multe vacanțe, însă și-au spus adio când nimeni nu se aștepta. Karina a fost cea care le-a răspuns fanilor ce se întâmplă în realitate între ea și Andrei. Blondina le-a spus curioșilor că nu mai formează un cuplu cu războinicul Andrei, lucru pe care l-a confirmat ulterior și tânărul.

„Noi am hotărât să luăm o pauză, am hotărât să mergem pe drumuri separate pentru că lucrurile între noi nu au reușit să ajungă în punctul în care ne doream. Relația noastră a fost una foarte frumoasă și la Survivor și după, dar, cumva, unele lucruri nu merg și atunci am hotărât, de comun acord, să ne despărțim.

Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea voastră, pentru toate editurile frumoase pe care ni le-ați făcut, pentru toate videoclipurile, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Puteți să ne susțineți în continuare, dar, momentan, noi vom merge pe drumuri separate. Avem nevoie de foarte multă susținere, sunt niște momente grele”, a dezvăluit Karina prin intermediul unor filmulețe postate pe Instagram.

Andrei a confirmat ulterior ruptura: „Da, este adevarat”, a spus războinicul, care nu a vrut sa comenteze mai multe.