Întâlnire de gradul zero! Mirela Vaida, față în față cu complicea femeii care a atacat-o: „Nu am să vă datorez vouă niciun ban!”

Mirela Vaida continuă să îi fie frică pentru viața ei, după ce în urmă cu aproximativ o lună a fost atacată în direct. Înainte de emisiunea difuzată astăzi, celebra prezentatoare tv a fost ameințată de Lămâia Stănescu, femeia care ar fi cosniderată complicea atacatoarei.

Ea i-a transmis vedetei că vrea să o vadă în scaun cu rotile. La auzul acestor amenințări, Mirela Vaida și-a făcut curaj, iar alături de mai mulți reporteri și de avocatul ei, a ieșit din platoul emisiunii și s-a întâlnit cu Lămâia.

„Lămâia, spune-mi, te rog, cine v-a spus vouă că eu v-am furat banii? Ne-am întâlnit noi vreodată? Vreau să știi că nu am să vă datorez vouă niciun ban. Cine v-a spus vouă lucrul acesta să știți că v-a mințit. Dacă pot să te ajut, eu pot să te ajut cu o mică sumă de bani, dar eu nu am să-ți datorez ție sute de milioane. Vreau să te liniștești, eu nu ți-am vrut niciodată răul. Eu am acasă trei copii, eu îmi văd de familia mea și vin la muncă cum face tot omul. Gândește-te că eu era să rămân cu sechele fizice pe viață. Tu te gândești la trauma prin care trec eu? Dimineață ai spus că vrei să mă vezi în scaun cu rotile. Eu zic să sunăm la Poliție, că mă simt mai liniștită dacă cineva competent o anchetează. Dacă este cineva în spatele vostru este mai bine să spui. Eu te-am iertat și vreau să știi că eu nu îți sunt dușman”, i-a transmis Mirela Vaida.

Lămâia Stănescu i-a cerut iertare Mirelei Vaida și i-a mărturisit că nu are nimic cu ea, ci cu Simona Gherghe. Femeia regretă amenințările pe care i le-a făcut cu câteva ore în urmă și a izbucnit în lacrimi.

„Vreau să vă cer iertare. Vă rog frumos să mă iertați, că nu vă cunosc și nu mai fac așa. Am spus așa la nervi. Antoanela a spus prima dată asta. A spus că eu din păcate știu ce îi fac Mirelei Vaida, îi fac figura. Eu nu i-am spus nimic. Eu nu cred că ne-ați furat banii. Eu nu cu dumneavoastră am avut treabă, ci cu doamna Simona Gherghe. Din păcate nu eu v-am aruncat cu bolovanul”, a spus Lămâia Stănescu.

Întrebată cine era persoana cu care agresoarea și prietena ei au vorbit înainte de atac, Lămâia a mărturisit că este vorba despre fostă prietenă. „Veronica m-a sunat cu număr ascuns cu o săptămână înainte. Ea este din Iași. Nu mai am numărul ei, l-am șters, pentru că m-a înjurat, pentru că nu am mai fost la Iași. Am cunoscut-o la biserică, ea este la spitalul Pașcani”, a adăugat complicea atacatoarei.

