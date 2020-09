Cosmin Isaila si Carmen de la Salciua, cuplu pentru un an

In articol:

Dacă în urmă cu câteva săptămâni a fost Manuela cea cu care a dat nas în nas la o petrecere în club, de data aceasta Cosmin Isăilă a ajuns în preajma altei frumuseți de la ”Puterea Dragostei”: Larisa Judele.

Citeste si: Ce spune Manuela de la ”Puterea Dragostei” despre Bianca Comănici! A dat cărțile pe față!

Citeste si: Șoc și groază pentru fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua! Cosmin Isăilă a scăpat cu viață printr-o minune

Citeste si: Întâlnire de gradul 0! Cu cine a dat nas în nas Carmen de la Sălciua, la Sibiu, în club! Prima ieșire a vedetei i-a provocat... traume

Citeste si: Hotărâre dură luată de vecini. De la 1 septembrie, Ungaria își închide granițele! - evz.ro

Mai exact, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua și Larisa Judele au chefuit, zilele trecute, la Păltiniș, la o petrecere de pomină. Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” fusese invitată de o amică de-ale sale și Cosmin Isăilă era unul dintre cei ”de-ai casei”. Iar acolo, când s-au văzut față în față, cei doi chiar au început să râdă, mai ales că se cunoșteau și, normal, nu se așteptau să se vadă în acel loc, cu atât mai mult cu cât de-a lungul timpului s-au tot ”înțepat”. Ea cu Carmen de la Sălciua, el cu Culiță Sterp, aică fix cu foștii lor parteneri.

Larisa Judele, focoasa concurenta de la Puterea Dragostei

”Da, ne-am văzut, da rîntre noi e doar o amiciție”, ne-a confirmat, cu jumătate de gură, Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” care, spun sursele noastre – și postările ei de pe Instagram – s-a distrat de minune la petrecerea la care a fost și Cosmin Isăilă. Cu toate acestea, ne-a precizat Larisa Judele, chestionată cu privire la întâlnirea ei cu Cosmin Isăilă, dovedită de postările celor doi, între ei nu e nimic, dar de distrat, s-au distrat. ”El e un tip fain, știe să se distreze”, a explicat Larisa Judele, ținând să specifice, încă o dată, că între ea și Cosmin Isăilă nu s-a petrecut ceva care să fie interpretat ca o revanșă a acestuia împotriva lui Culiță Sterp, bărbatul cu care s-a luptat pentru inima celebrei Carmen de la Sălciua.

Carmen de la Sălciua l-a părăsit pe Cosmin Isăilă pentru Culiță Sterp

”După ce m-am despărțit de Culiță Sterp, după câteva luni, am început o relație. El, mai întâi, mi-a fost amic, mă consola. E blând, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adică liniște, bucuria de a avea un sprijin adevărat lângă mine. El nu vrea să profite nicio secundă de mine, preferă să fie discret, nu vrea să se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afișăm, preferăm să ne trăim, în liniște povestea”, ne-a spus, după divorțul de Culiță Sterp, în exclusivitate, Carmen de la Sălciua, atunci când a recunoscut relația cu Cosmin Isăilă. Doar că povestea de dragoste a durat doar un an, cei doi despărțindu-se. ”Ne-am despărțit pentru că nu ne mai înțelegeam, nu ne mai vedeam. Ea, ocupată cu cântările ei, eu cu afacerile, nu ne mai vedeam mai deloc. Și lucrurile s-au răcit brusc, nu am mai apucat nici să discutăm despre noi... Nu știu dacă mai e loc de vreo împăcare, nu am mai vorbit deloc la telefon, ea a plecat în Italia... Dar nu, nu cred că ar fi reluat legătura cu Culiță Sterp, nu știu nimic despre asta”, ne-a spus, în exclusivitate, la acea vreme, Cosmin Isăilă, fostul iubit al lui Carmen de la Sălciua.

Larisa Judele și Culiță Sterp, relație pe ascuns?

Carmen de la Sălciua pare să o vadă pe Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei” ca pe o rivală lucru care provine din faptul că, deși se împăcase în secret cu Culiță Sterp, acesta și-a petrecut noaptea în casa fostei concurente. ”I-am pregătit patul lui Culiță Sterp, în cealaltă cameră, iar Ella dormea cu mine. Normal, ne-am apucat să stăm de vorbă, iar Ella a apărut într-o ținută... Adică avea un maiou atât de transparent încât nu mai ascundea nimic, își expunea silicoanele alea noi, și o pereche de chiloței. Așa a stat... Adică mie chiar nu mi se pare normal să faci așa ceva, mai ales în casa mea, în fața unui bărbat străin”, ne-a spus, în exclusivitate Larisa Judele de la ”Puterea Dragostei”, fără să vorbească însă despre escapada în doi de la mare alături de Culiță Sterp.