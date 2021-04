Înțepături între Asiana Peng și Bogdan Mocanu! „Jador a vrut să elimine concurenta bună!”

In articol:

Bogdan Mocanu, prietenul cel mai bun al lui Jador, este de părere că totul va degenera între Zanni și manelist, după eliminarea Anei Porgras. Fostul concurent de la Puterea Dragostei a spus că Zanni va lua acest lucru personal, deși Jador nu a făcut nimic intenționat. De asemenea, Mocanu se întreabă unde erau zecile de mii de români, care au semnat petiția pentru ca Ana să se reîntoarcă, în momentul în care aceasta trebuia votată de public pentru a rămâne în competiție.

Bogdan: Jador are ceva in el de mascul alfa si Zanni la fel si cred ca totul va degenera. Plecarea Anei a fost picatura care a umplut paharul si Zanni o va lua personal, iar Jador va incerca sa il convinga pe Zanni ca nu a facut intentionat. Eu am incercat sa explic oamenilor, trebuie sa intelegaa ca publicul decide. Cum se poate sa se ajunga sa fie semnata o petitie de atatia oameni care vor sa se intoarca Ana in competitie? Unde erau acesti oameni cand Ana era in competitie?

Asiana: Cu siguranta Ana va ierta. Ea nu pune la suflet lucrurile negative. Momentan cred ca e confuza, nu intelege ce se intampla. I-am spus sa beneficieze de tot ce e acolo, sa se deconecteze. Am vorbit cu ea si era fericita, cu zambetul pe buze. Evident ca este afectata. Eu inca nu pot sa accept ca a plecat, cu toate ca Survivor e joc strategic si e normal sa iti elimini concurenta buna., ca sa ramai la final cu cei mai slabi.

Bogdan: Simt o intepatura. Asiana, nu cred ca Jador facut asta.

Asiana: De ce nu a votat-o pe Elena?

Bogdan: Pentru ca ea a aratat compasiune. El a votat-o pe Ana petru ca se gandea ca ea nu o sa iasa. Este o sportiva desavarsita si nu te astepti sa plece.

Asiana Peng și Bogdan Mocanu[Sursa foto: Captură foto]

Bogdan Mocanu: ”Jador nu îl va vota pe Zanni”

Matias: Eu sunt fericit ca Bogdan e constient ca s-ar putea intampla ceva intre Zanni si Jador. Eu sper sa ii motiveze, sa se intample ceva productiv din toata treaba asta. Cred ca Zanni o sa se retraga cu Sebi si o sa aiba o discutie. Mi-a placut cum a vorbit Ana inainte sa plece, am empatizat cu ea. Ma bucur ca a fost un leu si nu a plans cand era acolo. Sper sa fie si el pozitiv.

Bogdan: Daca iese favorit, Jador nu il va vota pe Zanni, ca sa ii demonstreze ca nu a facut intentionat cand a votat-o pe Ana.