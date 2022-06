"Interes moral, politic și strategic" Mircea Geoană, adevărul despre implicare României în războiul Ucraina-Rusia!

In articol:

Mircea Geoană a fost invitat recent în cadrul podcastului găzduit de Mihai Morar. La un moment dat, printre discuțiile legate de conflictul militar din Ucraina, secretarul general adjunct al NATO a povestit că a avut ocazia de a-l cunoaște personal pe Vladimir Putin, în urmă cu mai mult timp.

De ce se implică România în conflictul Ucrainei?

La acea vreme, președintele Rusiei a lansat un avertisment dur la adresa României, nemulțumit de faptul că țara noastră a primit acceptul pentru aderarea la NATO și UE. Politicianul a dezbătut mult mai multe aspecte România și deciziile luate la nivel de stat.

Războiul dintre Ucraina și Rusia a venit ca un uragan peste țările europene, mai ales pentru români, care s-au mobilizat să îi ajute pe ucrainenii refugiați. Mircea Geoană susține că există un motiv bine întemeiat pentru care am făcut acest lucru.

Citeste si: Planta care te scapa rapid de tantari si muste: ce sa pui in casa sau in curte ca sa nu mai ai probleme cu insectele- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

"Nevoia de a ajuta Ucraina și Republica Moldova face parte dintr-un interes moral, politic și strategic, pe care noi toți, de la polonez la român, îl avem. Nu avem nevoie de Rusia, din nou, pe granițele noastre, pentru că știm ce înseamnă presiunea unui colos pe granițele noastre.", a explicat Mircea Geoană.

Mircea Geoană s-a întâlnit cu Vladimir Putin

Mircea Geoană a mărturisit că Vladimir Putin nu a fost de acord cu aderarea României la NATO, în urmă cu mai mulți ani. Aceasta nu a fost singura nemulțumire a președintelui rus. Secretarul general adjunct al NATO a povestit recent, în cadrul podcastului prezentat de Mihai Morar, că liderul de la Kremlin nu a fost încântat nici atunci când țara noastră a intrat în UE: "Da. L-am întâlnit pe Vladimir Putin. Şi mi-a spus: Mă, suntem foarte nemulţumiţi că aţi intrat în NATO, dar cu americanii mai ştim să lucrăm, dar atenţie cu UE, că vă transformă în colonie economică!", a declarat Mircea Geoană, în cadrul podcastului amintit.

Mircea Geoană a dezvăluit că Putin a încercat să-i convingă în mod repetat pe reprezentanții României să nu adere la Uniunea Europeană, însă aceștia nu au ținut cont de avertismentele venite de la Moscova.

Secretarul general adjunct al NATO a lăsat să se înțeleagă că ar fi existat posibilitatea ca țara noastră să ajungă în aceeași situație ca cea a Ucrainei, în cazul în care nu era membră NATO: "Încerca să ne convingă să stăm departe de Uniunea Europeană, m-a frapat, eu credeam că NATO ar fi marea lui temere. Nu l-am ascultat, dacă zice ceva, eu fac opusul, mă duc în cealaltă direcţie! Ce s-ar fi întâmplat cu România dacă nu eram în NATO?! Unde s-ar fi oprit ruşii? În ce situaţie am fi fost? Am fi avut bravura ucrainenilor? Am fi avut sprijin atât de mare din partea Occidentului?", a mai spus Mircea Geoană.