Nelson Mondialu susține că Romi Neguș l-a provoat pe Mircea Nebunu șeful Clanului Sportivilor, la o luptă în ring, în urma căruia să-și rezolve problemele.

Nelson Mondialu: ”Meciul trebuia să aibă loc între Cluj și Oradea”

Orădeanul, care este și finul lui Mircea Nebunu și care a fost în relații foarte bune cu Sportivii până acum două săptămâni, ar fi rezervat o sală de sport și chiar un arbitru pentru confruntarea care urma să aibă loc undeva între Cluj și Oradea.

Nelson nu explică însă de ce poliția a găsit inclusiv arme albe la cei 120 de ”susținători” ai lui Romi, despre care s-a spus că plănuiau să vină spre București pentru a-l pune la punct pe Mircea Nebunu. Pe de altă parte, Vali, fratele lui Mircea, a dezvăluit într-un live că Sportivii se aflau la ora respectivă la Zalău și chiar ar fi pus o fotografie de la hotelul respectiv, invitându-l pe Neguș să vină la întâlnire.

Nelson Mondialu e prieten cu Romi Neguș

”În ziua de astăzi, când vrei să demonstrezi ceva, treci la fapte. De aia eu îi spun și prietenului meu, Romi Neguș, nu mai atâta vrăjeală pe... Tu n-ai văzut măi Romi, tu ai aranjat un meci frumos, în sală de box, ring... nu trei reprize,... cât duci! Dacă l-ai pus în prima repriză e bine, dacă nu, mergi ca Teofilo Stevenson, 12 reprize. A aranjat Romi un meci așa, frumos, la ring, cu arbitru, cu din-alea, în zona E60 – DN 1: Cluj – Oradea și ăștia ce-au zis? Domnilor, noi v-am așteptat la Zalău! Păi nu vă e rușine, puneți poză din 2000 și etichetați acolo, schimbați la dată că sunteți acolo?”, a povestit Nelson Mondialu, care este în

Nelson către fratele lui Mircea Nebunu: ”N-aș vrea să te lovească o dreaptă de-a mea”

relații bune cu Romi Neguș.

Nelson s-a dezlănțuit și la adresa lui Vali, fratele lui Mircea Nebunu. Acesta a făcut un live în urmă cu câteva zile în care a transmis înjurături și amenințări la adresa lui Romi dar și la cea a lui Nelson, pe care l-a numit ”săgeată” a orădeanului.

Vali era deranjat de o postare a lui Nelson pe Youtube în care spunea că Sportivii din București nu au nici o șansă în fața lui Romi Neguș, pentru care ”se strâng 3 județe” dacă e nevoie.

”Eu sunt învățat cu înjurăturile și cu amenințările. La adresa lui Neguș, ăsta, că am înțeles că e frate cu Mircea Nebunu, a înjurat foarte mult. Și la adresa mea... Știi clipul care l-am făcut acum câteva zile... Eu am făcut o caterincă frumoasă. Ești șmecher, mergi pe caterincă! N-am umblat la familia lor. Că dacă e să umblăm la familii... eu am primit și acum foarte multe informații!... Vali ăsta Nebunu m-a înjurat și pe mine. M-a făcut martalog și din-astea... n-aș vrea să te lovească o dreaptă din-asta. Să-ți arăt eu bă, ăsta care ai zis că ai dosar greu. Mai mult de 2 luni nu făceai, ce furai? Furai iarba de pe jos? Mi-a înjurat copilul! Eu n-am umblat la familiile voastre!”, a arătat Nelson Mondialu pe Youtube.

Romi și Vali, fratele lui Mircea Nebunu

Nelson a încheiat prin a spune că la o luptă față în față, Mircea Nebunu nu are nici o șansă în fața lui Romi.

”Eu vă spun: Romi Neguș îl bate de-l ascultă cu urechea. Romi îl bate și pe Vali ăsta și pe Mircea! Îi ascultă cu urechea! Bă, ăla cu 10 ani de box, ai și tu ceva meciuri în picioare?”, a mai spus Nelson.

Romi Neguș a strâns 120 de bombardieri să vină peste Mircea Nebunu

La sfârșitul săptămânii trecute Romi Neguș, pe numele lui real Romulus Markovics, a plecat din Oradea spre Cluj cu 60 de ”bombardieri”, la care s-au mai adăugat 45 din Bihor, Timiș și Arad dar și 20 din Turda. S-a strâns o brigadă de peste 120 de persoane, însă mișcarea a pus imediat poliția în alertă. Convoiul a fost oprit în apropiere de Aleșd iar în urma controalelor s-au găsit în mașini pistoale, bâte și topoare. Neguș a declarat că el și prietenii lui doreau să ajungă la o înmormântare, la Turda.

Romi și Mircea Nebunu au fost prieteni buni iar ”sportivul” i-a fost naș de cununie și de botez pentru fiica orădeanului. Relația dintre ei s-a deteriorat în ultima vreme, iar Romi a anunțat într-un live, acum 2 săptămâni, că ”Mircea nu are caracter” și și-a îndemnat toți prietenii să-l blocheze pe Facebook.