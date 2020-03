Virgil Musta, medicul care conduce spitalul Victor Babeș din Timișoara, s-a destăinuit după ce unitatea medicală a reușit să fie pe primul loc la numărul pacienților depistați cu COVID-19 care s-au vindecat. În total, Virgil Musta a salvat viața a cel puțin 51 de oameni.

”Ca să reziste un spital cel mai important este ca numărul de pacienți grav să nu depășească capacitatea spitalului. Iar acest lucru se realizează cu o singură condiție: ca persoanele în vârstă și persoanele cu boli asociate, diabet, hipertensivii, boli de ficat, etc. să rămână și să fie protejați de societate”, susține Virgil Musta.

Sfatul vital pentru toți românii vine de la Timișoara

Mai exact, explică medicul Virgil Musta, situația este, în ciuda recomandărilor autorităților, cât se poate de serioasă, mai ales când vine vorba de distanțarea socailă și de respectarea unor norme obligatorii.

”Azi dimineață (sâmbătă, 21 martie, n. red.), când am fost în piață am văzut că majoritatea persoanelor din piață erau bătrâni, fără mască, niște oameni care se autocondamnă la moarte. Iar asta pentru că ei sunt primii care în momentul în care iau contact cu virusul fac forme grave și sunt candidați la deces. Nu înțeleg, nu au ce face, dar, din păcate, aici trebuie societatea să acționeze. Poate ar trebui ca societatea să acționeze concertat, ca persoanele cu risc să stea acasă, obligatoriu”, ne-a explicat medicul devenit erou la Timișoara.

Cât de dificilă este situația în România

Mai mult decât atât, situația epidemiei de coronavirus din România, explică el, este una dificilă, cu atât mai mult cu cât imunizarea de care se tot vorbește trebuie făcută în anumite condiții.

”Dacă discutăm de imunizare, așa cum spuneau englezii... s-a văzut că și ei, deja, au schimbat ușor discursul. Dar, într-adevăr, teoria epidemiologică spune că într-o populația, ca să dispară epidemia trebuie să se autoimunizeze peste 60% din populație, pentru că, altfel – și depinde de contagiozitatea virusului sau a agentului patogen – epidemia crește în număr mare sau merge mai lent.

Ideal ar fi ca această imunizare să se facă fără victime. Ideal ar fi un vaccin, dar momentan nu se pune problema. Dar dacă reușim noi să nu avem cazuri multe și grave, pentru ca sistemul de sănătate să facă față, până se face un vaccin, asta înseamnă că mai trebuie să rezistăm cinci sau șase luni.

Iar în această perioadă am putea rezista doar dacă îi izolăm pe bătrâni. Tinerii pot face boala, se vindecă, sunt asimptomatici majoritatea, ei își desfășoară activitatea normal, eventual stau o săptămână la domiciliu, iar apoi boala se autolimitează, pentru că ei nu fac forme severe.

Formele severe sunt cele care se internează în spital și sunt făcute de persoanele cu risc, iar dacă noi am putea să îi izolăm complet pe aceștia, am fi câștigători, am avea cea mai mare șansă.

Iar aici poate că ar trebui și dumneavoastră, mass-media, să insistați, trebuie făcute politici sociale, reguli mult mai stricte, pentru că, din păcate, educația noastră și conștiința noastră, cea de a nu respecta regulile, ne va duce la probleme”, ne-a mai explicat, în exclusivitate, medicul Virgil Musta.

Virgil Musta este Doctor în Medicină, medic primar în Boli Infecțioase, managerul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Victor Babeș din Timișoara, locul în care, deja, s-au vindecat 47 de persoane de coronavirus.

De ce se vindecă oamenii de coronavirus la Timișoara? Rezultatele sunt de senzație, dar doar în Vestul României

”Nu știu ce se întâmplă în restul țării, dar noi am avut o conjunctură bună a pacienților, pacienții fiind relativ tineri, cu forme ușoare de boală, unii chiar asimptomatici și care nu prezentau comorbidități. Avem o schemă de terapie pe are am ales-o din studiile care se fac din lume și pe această schemă, în 3-5 zile, pacienții care au fost internați au devenit negativi. Au mers repede, mai ales cei asimptomatici.

Oricum, după ce au ieșit două teste negativi, le-am cerut să rămână în autoizolare la dimiciliu pentru că sunt diferite teorii în care se spune că virusul s-ar putea să revină, să migreze din gât spre plămâni, să dea o pneumonie urâtă. Dar pacienții pe care i-am avut noi, în urmărire nu ne-au sunat să ne spună că ar avea probleme, iar cei pe care i-am retestat, la 12-14 zile de la externarea lor, au fost negativi”, ne-a spus medicul Virgil Musta.

Coronavirus în România! Creștere alarmantă a cazurilor de COVID - 19! Care este bilanțul total al victimelor

143 de noi de noi cazuri de infectare cu noul coronavirus au fost depistate în ultimele 24 de ore. Bilanțul total a ajuns la 576 de cazuri. Pe teritoriul României, la ora actuală, au fost confirmate 576 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 576 de persoane confirmate pozitiv, 73 au fost declarate vindecate și externate (51 la Timișoara, 17 la București, 3 la Craiova, unul la Constanța și unul la Iași),