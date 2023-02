Interviu spectaculos cu familia Minune, după ce s-a aflat că Adriana Simionescu va avea o fetiță! Cum a reacționat Adrian Minune: "Al treilea nepot sigur va fi băiat" | EXCLUSIV

In articol:

Adriana Simionescu a aflat că va avea o fetiță. Karmen, sora ei, i-a organizat un Gender Reveal de zile mari, iar WOWbiz a fost invitat. Am fost martori la lacrimi de fericire, zâmbete largi și multă iubire în familia Minune.

Reacții savuroase la aflarea sexului bebelușului

Adrian Minune a avut o reacție pe cinste, iar WOWbiz v-o prezintă în premieră.

Petrecerea de dezvăluire a sexului bebelușului a fost genială. Toată lumea s-a distrat, a dansat, iar când s-a aflat că Adriana va fi mămică de fetiță, toată lumea a sărit în sus de fericire. Membrii familiei au stat de vorbă cu WOWbiz și ne0au împărtășit primele reacții. Iată ce a spus fratele Adrianei.

"Când am auzit că e însărcinată, am izbucnit în lacrimi de fericire. O să fiu cel mai bun unchi. La Sofi sunt ok, stai să vedem la Adriana. La Sofi sunt perfect. Chiar am emoții la Adriana. Ca mesaj pentru viitoarea mea nepoată, îi spun să asculte de mine și o să îi fie bine.", a declarat Adrian Minune Jr..

Karmen a fost cea care s-a ocupat de organizare. Frumoasa cântăreață a fost stresată să iasă totul bine.

"A fost foarte greu să țin secretul despre sexul copilului. Eu nici nu sunt o persoană mincinoasă, încerc să spun cât de mult adevăr pot și să evit să am o piatră pe inimă, parcă îmi venea să zic și stricam toată surpriza. Am avut foarte mari emoții. La noi mereu la momentele emoționante se lasă cu lacrimi. Majoritatea familiei tindea spre băiat. A fost greu să organizez totul, dar și plăcut. Prima dată am vrut să fac acasă, dar mi-am dat seama că suntem 20 de persoane și nu vreau să fac curat. Ca mătușă, cred că o să o răsfăț la maxim, cu mine o să aibă voie să facă ce vrea ea, bineînțeles. O să fim prietene bune.", a mărturisit Karmen Minune.

Adrian Minune se poate numi un bunic împlinit. După Sofia, fetița lui Karmen, urmează să aibă o nepoțică și din partea Adrianei. Regele manelelor ne-a împărtășit sentimentele lui.

"Mă simt foarte bine, sunt fericit. Mulțumesc lui Dumnezeu că ne-a mărit familia, a ieșit ok. E greu să fii obișnuit. A avea o nepoțică și apoi să mai ai una e foarte mișto, dar sunt sigur că la băiatul meu o să fie băiat. Eu ce am zis așa a fost.", a spus Adrian Minune.

Adriana Simionescu și logodnicul ei au izbucnit în lacrimi

Adriana și logodnicul ei nu și-au putu stăpâni emoțiile când au aflat că bebelușul va fi o fetiță. Adriana Simionescu ne-a spus cât de emoționată a fost și dacă este pregătită pentru ce va urma.

"Sunt foarte fericită, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a înzestrat cu o asemenea minune și abia aștept să o văd să o strâng în brațe. Ne-am emoționat, pentru că noi așteptam de foarte multă vreme să vedem ce este bebele. S-au strâns emoțiile și când am aflat ne-a lovit direct în față.", a dezvăluit Adriana Simionescu.

Armando a fost și el foarte emoționat. Ne-a împărtășit ce i-a spus mama sa la ureche și cum se simte ca viitor tătic de fată.

"Eu sunt cel mai fericit. Deși am spus că îmi doresc băiat, acum e fată și îmi doresc să fie sănătoasă și o să o fac cea mai fericită din lume. Sincer, nu mă așteptam, am plâns, m-a pupat mama, am simțit cea mai mare emoție și mi-a spus că fata va fi lângă mine toată viața și la bătrânețe are cine să îmi aducă o cană cu apă. O să încerc să fiu cel mai bun prieten al ei, să îi știu toate secretele.", a precizat Armando.

Mama lui Armando a vorbit și ea în calitate de bunică de fetiță. A simțit cea mai mare fericire când a auzit vestea cea mare.

"Eu sunt cea mai fericită, am doi nepoței și acum mi-a venit și o nepoțică. N-am cuvinte cât de fericită. Eu le-am zis dinainte că îmi doresc o fetiță foarte mult. O să fie cea mai răsfățată.", a declarat mama lui Armando.

Cati Minune, mama Adrianei, a mărturisit că i-a fost tare greu să nu divulge secretul. Este foarte fericită pentru fiica ei și a promis că împreună cu cuscra, o vor face pe micuță cea mai fericită.

"Eu am știut, dar nu am mai rezistat. A ieșit fără să vreau. Trebuia să mă bucur într-un fel, îmi pare rău că nu am făcut-o mai devreme. Eu și cuscra mea suntem cele mai fericită că mai avem o fată.", a mărturisit Cati Minune.

