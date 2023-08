Întorsătura de situație în transferul lui Alex Pașcanu! Fotbalistul a ignorat ofertele din Superligă și a semnat tot în Spania

In articol:

Sporting Gijon, echipă ce activează în Segunda Division, a anunțat pe rețelele sociale împrumutul lui Alex Pașcanu de la Ponferradina, clubul unde acesta este legitimat, pentru sezonul 2023/24.

„Fundașul central vine sub formă de împrumut, iar clubul nostru își rezervă opțiunea de transfer definitiv la finalul sezonului”, a precizat Sporting Gijon pe site-ul oficial.

„Alex Pașcanu, care are dublă cetățenie, română și engleză, a început fotbalul la academia lui Leicester City.

Primul său contact cu fotbalul din Spania a fost în vara lui 2020, când a ajuns la SD Ponferradina.

Cu Ponferradina a strâns peste 100 de jocuri în ultimele trei sezoane, devenind un reper defensiv al campionatului, și a marcat 5 goluri”, l-a prezentat Gijon.

Spaniolii au subliniat și că Pașcanu este „jucătorul român cu cele mai multe meciuri internaționale la nivelul Under 21”.

Conform contractului de împrumut, opțiunea de cumpărare va depăși suma de 600.000 de euro, iar dacă gruparea asturiană va promova în prima ligă spaniolă, această opțiune va devein obligatorie.

Salariul internaționalului roman va depăși suma de 300.000

de euro annual, iar Gijon va plăti 100.000 de euro către formația Ponferradina pentru acest împrumut.

Alex Pașcanu la antrenamente cu noul club, Sporting Gijon. [Sursa foto: Instagram @realsporting]

Interviul oferit de Alex Pașcanu

Ultimele zile au fost un carusel de oferte pentru fundașul roman după ce a declarat că nu va mai continua la Ponferradina, dat fiind faptul că aceștia au retrogradat în această vară.

Alex Pașcanu a fost în discuții cu FCSB, formația dirijată de Elias Charalambous fiind interesată de serviciile fundașului.

”Alex, s-a discutat mult vara asta, cu precădere despre variantele privind noua ta destinație. S-au vehiculat multe opțiuni, finalmente… Sporting Gijon! Cum au decurs lucrurile?”

„M-am bucurat tare mult că am avut de unde să aleg, cred că mi-am câștigat acest drept prin prestațiile mele, nu întâmplător am fost și ales în echipa ideală din La Liga 2 în sezonul trecut. Interesul lui Sporting Gijon exista, dar oferta lor a venit, culmea, ultima. Deja analizam alte posibil destinații. Însă, când am auzit că e vorba de o ofertă concretă, i-am spus impresarului să ne oprim, mă voi gândi o zi-două și merg spre Sporting!”

„Ce a contat în această alegere?”

„Sporting e una din echipele mari din Spania, raportat la tradiție, importanță, suporteri. Nu era mult de gândit, până la urmă. E un simbol și sunt tare mândru că voi juca la Gijon!”

„Vei fi împrumutat de Ponferradina sau e vorba de un transfer definitiv?”

„Este împrumut pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare în vara viitoare.”

„ProSport a scris zilele trecute despre un interes concret din partea FCSB pentru tine…”

„În general, ești fericit când vezi oferte diferite pentru tine, dar mai ales când e vorba de Steaua, un club mare precum Steaua. Am fost onorat, pentru că Steaua e un reper în fotbalul românesc. Dar am decis să rămân la o altă echipă cu istorie, din Spania.”

„Ce detalii poți să ne oferi, te rog, de ce nu te vedem azi în tricoul FCSB ?”

„Am o cotă bună în fotbalul spaniol, mă simt apreciat și cred că trebuie să profit de acest moment în care am reușit să ajung prin munca și evoluțiile mele. Pe viitor sunt sigur că voi mai avea oportunitatea să mă întorc în România.”