„Într-un hal fără de hal” Ce i s-a întâmplat lui Theo Rose la ultimul concert?! Artista nu a crezut o secundă că poate să pățească una ca asta: „Nu știu ce a fost în capul meu”

Theo Rose se numără printre cele mai iubite și îndrăgite actrițe de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. De asemenea, tânăra este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde îi ține la curent pe urmăritorii ei cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia

atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, asta pentru că artista le-a explicat fanilor că este răcită, fiind și însărcinată, și nu a avut nicio problemă să susțină un concert în aceste condiții, însă problema la ultimul concert pe care l-a avut a fost chiar ținuta, pe care a adaptat-o la niște încălțări incomode.

„Deci că sunt gravidă e una, au mai cântat femei gravide, că sunt răcită și gravidă, e alta, pun pariu că au mai cântat și așa. Băi nene, dar nu știu ce a fost în capul meu, m-am ambiționat pe niște tocuri, dacă vă arăt, deci m-au stresat într-un hal fără de hal, îmi venea să dau cu ele de pământ.(...) Fiți atenți numai puțin, da? Cam așa, rochia asta lungă și ia vedeți, băi, deci sunt atât de incomode, mă, deci ceva mai rău de atât nu am purtat. Ca o țoapă am făcut, cred că am stat în picioare.”, a spus Theo Rose, pe Instagram.

Theo Rose, declarații emoționante despre tatăl copilului ei

Theo Rose și Anghel Damian trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni și nu mai este mult până când vor deveni și părinții unui băiețel, pe care îl vor numi Sasha Ioan.

Recent, însă, cunoscutul regizor a vorbit despre cum a primit vestea că va deveni tătic, iar după vizionarea interviului, cântăreața a făcut, la rândul său, o serie de declarații despre tatăl copilului ei, fiind vizibil emoționată.

„Anghel e la fel de speriat, pentru că bărbatul nu poate deține controlul, el nu simte cum se desfășoară toată chestia asta, totul se întâmplă înăuntrul femeii, ea deține controlul absolut, ea știe când ceva nu e în regulă, e foarte ușor să-ți dai seama (...)

Suntem foarte emoționați de când am aflat că se va întâmpla asta. E un om care știe foarte bine să lucreze cu oamenii și să le ceară frumos tot ce are nevoie din partea lor, iar pentru asta îl admir foarte tare. Asta se întâmplă și pe platourile de filmare, de asta l-am admirat de la casting, mi se părea că e cineva care știe ce să ceară de la mine fără să mă facă să mă simt jenată pentru asta, îmi dădea curaj să încerc mai mult. Cred că ăsta e un dar extraordinar pentru un copil, să aibă un părinte care să știe cum să pună problema frumos cu el. Cred că sunt norocoasă și cred că i-am dat o provocare foarte mare copilului, să urmeze modelul tatălui. I-am ales un tată cam puternic”, a explicat Theo Rose într-o emisiune TV.

