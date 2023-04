Intrarea în Top 10 WTA sau câștigarea unui turneu de Grand Slam? Ce a răspuns Sorana Cîrstea la marea întrebare, după ce a revenit de la Miami: „Nu pot să spun cu voce tare”

In articol:

Sorana Cîrstea traversează una dintre cele mai productive perioade din cariera sa de jucătoare de tenis.

Sorana Cîrstea, despre obiectivul principal din următoarea perioadă: „Nu pot să spun cu voce tare”

Iată ce a răspuns românca, la întoarcerea în țară, la întrebarea: „Îți dorești intrarea în Top 10 WTA sau câștigarea unui turneu de Grand Slam?”

Sorana Cîrstea, acum locul 41 WTA, s-a întors în România după evoluțiile deosebite de la Indian Wells și Miami. Pe aeroport, aceasta a acordat o declarație, în cadrul căreia a răspuns la o multitudine de întrebări. Deschisă și zâmbitoare, Sorana a evitat să răspundă, însă, la: „Îți dorești intrarea în Top 10 WTA sau câștigarea unui turneu de Grand Slam?”.

„Nu o să mai spun cu voce tare ce îmi doresc, am obiectivele mele și legat de rezultate și de clasament. Rezultatele sunt o consecință, sper să continui tot sezonul în același mod. Mă voi odihni câteva zile, apoi încep pregătirea fizică pentru sezonul de zgură, antrenamentele la București, apoi voi merge la Monaco pentru antrenament. Programul de turnee e clasic, Madrid, Roma, Roland Garros.”, a declarat Sorana Cîrstea, duminica seara, la revenirea în România.

Sorana Cîrstea [Sursa foto: instagram.com/soranacirstea]

Românca este încântată de colaborarea cu noul antrenor, Thomas Johansson

Grație parcursului său de la Miami, Sorana Cîrstea a făcut luni, 3 aprilie 2023, un salt de 33 de locuri în ierarhia mondială a tenisului feminin. De altfel, performanța de la turneu îi aduce Soranei și un cec de 352.000

de dolari, câștigurile sale în primele trei luni ale sezonului ajungând la 655.000 de dolari, potrivit digisport.ro. Pentru tot succesul de care se bucură, românca îi dă credit lui Thomas Johansson, noul său antrenor.

„Am început cu Thomas în octombrie, iniţial aveam o accidentare la umăr care din septembrie m-a scos din circuit. Cred eu că are o viziune extrem de bună asupra jocului şi are extraordinar de multă experienţă la nivel înalt, însemnând semifinale, finale de turnee mari. Mereu am avut un potenţial uriaş, însă poate uneori lucrurile erau destul de dezordonate şi el a venit şi a aranjat acest puzzle ca să ajung la potenţialul pe care mi-l doresc.

Da, absolut, simt că există o chimie specială. Nu vreau să iau nimic… pentru că mereu am vorbit extrem de frumos şi de antrenorii mei de dinainte, am avut nişte antrenori de nota 10, sunt foarte recunoscătoare. Însă, da, cu Thomas am făcut acest click, a venit cu această experienţă de jucător de TOP 10, cu această mentalitate un pic mai relaxată, dar în egală măsură mult mai matură. Şi să spun că ne completăm foarte bine.”, a declarat Sorana Cîrstea despre noul ei antrenor.

Cum arată acum Top 200 WTA jucătoare din România

26. Simona Halep 1.565 (-1)

37. Irina Begu 1.258 (-3)

41. Sorana Cîrstea 1.218 (+33)

58. Ana Bogdan 951 (+2)

159. Gabriela Ruse 421 (-14)

176. Jaqueline Cristian 375 (+28)

195. Irina Bara 339 (+2)

Surse: sport.ro, gsp.ro