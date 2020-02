Ioan Andone a investit un milion de euro într-un restaurant celebru. Fostul mare fotbalist al echipei naţionale, apoi antrenor la Dinamo şi CFR Cluj, a cumpărat fostul restaurant Corvinul, din Hunedoara, locul faimos de la începutul anilor '60 după ce Hruşciov, Dej şi Ceauşescu au cinat aici. „Am ajuns la o investiţie de aproape un milion de euro cu totul - cu achiziţie şi cu tot ce s-a făcut aici. Am făcut-o pentru că am locuit aici, am trăit în acest oraş, am făcut-o şi pentru hunedoreni. Nu este o afacere, pentru că într-o afacere îţi scoţi banii într-un anumit timp, dar va rămâne clădirea, o să rămână copilului meu şi asta contează până la urmă.”, a declarat Andone pentru Adevărul.

“Este o amintire frumoasă. Mult mai târziu am aflat istoria restaurantului. Pe vremea lui Ceauşescu nu ştiam că această clădire fusese inaugurată de şeful URSS, Nikita Hruşciov. Eu am alte amintiri legate de restaurantul Corvinul. Aici am fost la două nunţi, la Petcu şi la Nicşa (n.r. foşti jucători ai echipei Corvinul) şi, în separeul de sus, pe vremea lui Mircea Lucescu, la botezul fetiţei lui Florea Dumitrache. Aici sărbătoream cu prietenii după meciurile bune, câştigate, era un loc unde venea toată lumea bună a Hunedoarei acelor vremuri. A rămas o clădire splendidă care face cinste Hunedoarei”, a mai spus Ioan Andone. (vezi cum arată salonul de nunţi pe care l-a inaugurat Ilie Dumitrescu)

Ioan Andone a investit un milion de euro într-un restaurant. Renovarea a început în 2016

Lucrările la fostul restaurant Corvinul au început în 2016. A fost înfiinţată o sală de nunţi, care funcţionează vara, însă celelalte spaţii au rămas închise în aşteptarea finalizării lucrărilor de renovare. Frescele realist-socialiste care împodobeau pereţii fostului restaurant au fost înlocuite de tablouri mai actuale, însă marmura veche de Ruşchiţa folosită în abundenţă de constructorii din anii ’50 a fost păstrată. Sala de la etaj unde cinau mai marii regimului comunist şi Hruşciov a fost compartimentată transformat în dormitoare.

Terasa a rămas închisă, la fel şi spaţiile unde au funcţionat un motel, un club şi alte baruri cu terase. Restaurantul Corvin a fost deschis pentru prima dată în 1954, arhitectura sa fiind inspirată din cea în vogă la acea vreme în oraşele Uniunii Sovietice. Restaurantul Corvinul reprezintă una dintre cele mai spectaculoase clădiri finalizate în Hunedoara la începutul anilor ’50. Proiectat iniţial pentru a servi drept centru cultural, destinaţia i-a fost grabnic modificată. Din punct de vedere arhitectural, clădirea reprezintă similtitudini surprinzătoare cu Pavilionul Caucazului de Nord din Parcul expoziţional moscovit al „Expoziţiei agricole Unionale”.