Ioan Becali, detalii despre cum s-a infectat cu noul coronavirus: "Ne-am infectat la bar, doar vărul Gigi a scăpat"

Foto ilustrativ [Sursa foto: PixaBay]

Ioan Giovanni Becali a povestit cum s-a infectat cu noul coronavirus, atât el cât şi Victor Becali. Cel care a scăpat de infectarea cu SARS-COV-2 a fost vărul lor, Gigi Becali.

In articol:

verii Becali[Sursa foto: Facebook]

Giovanni Becali a declarat că s-a infectat cu COVID la bar, iar singurul care a scăpat de infectare a fost vărul său, Gheorghe Becali. Omul de afaceri a povestit că a avut frisoane câteva zile, dar apoi a făcut perfuzii şi a luat vitamine.

“Eu am avut niște frisoane câteva zile, apoi m-a ajutat vărul meu (n.r. Gigi Becali) cu niște medicamente. Mi-a dat niște vitamine bune, am făcut și niște perfuzii. Cardiologul mi-a permis tot ce mi-a dat. Am făcut primul test, pozitiv, al doilea tot pozitiv, la două săptămâni distanță. Al treilea a fost negativ. Eu încă port masca, respect măsurile. Mi-am luat sânge şi am 90 la anticorpi, e foarte bine. Media e de 40-50, la mine e bine. Nu am trăit cu teamă”, a declarat Ioan Becali la Telekom Sport.

Citeste si: Abia acum începe războiul: Trump apare la TV. Panică mare printre Democrații din America! - evz.ro

Citeste si: Carantină în perioada sărbătorilor de iarnă? Ce spune Nelu Tătaru - bzi.ro

Ioan Becali s-a tratat la clinica medicală pe care o deţine vărul său, Gigi Becali. Giovanni a mai spus că s-au infectat toţi la bar, iar singurul care a scăpat a fost Gigi Becali, chiar dacă nu purtase mască nici acesta.

“Ne-am infectat la bar, acolo unde ne strângem noi, verii, între noi. Am luat toți, pe rând. Și Victor și câțiva nepoți, câțiva veri au avut. Doar Gigi nu a luat virusul. Și el a umblat fără mască peste tot”, a spus Ioan Giovanni Becali.

Victor și Giovanni Becali, infectaţi cu SARS-COV-2 luna trecută

Giovanni şi Victor Becali s-au infectat cu noul coronavirus luna trecută. Giovanni povestea acum ceva timp că este preocupat de situaţia creată de virusul SARS-COV-2 şi că vărul său Gigi Becali şi-a luat măsuri de protecţie şi a decis să stea departe de oameni până va trece această grea perioadă.

"Astea-s urmările pandemiei. Sper că nu va mai continua mult. Aud că va ține până la sfârșitul verii viitoare. Stăm cu măști, trăim cu asta. E cea mai periculoasă răceală. Să-i zicem gripă. E foarte periculoasă", spunea agentul de jucători, potrivit Digi Sport.

Citeste si: Victor Pițurcă, depistat pozitiv cu noul coronavirus! Cunoscutul fotbalist a confirmat vestea: "Am COVID..."