Ioana Chișiu, în lacrimi pe rețelele de socializare! A vorbit pentru prima dată despre divorțul de tatăl fetițelor ei: „Să o iei de la zero e al naibii de greu!”

Ioana Chișiu este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din Cluj-Napoca! Vloggerița întruchipa viața perfectă, alături de soțul și cele două fetițe ale lor. Cei doi au luat pe toată lumea prin surpinderea cu decizia care a venit în toamna anului trecut. Ioana Chișiu și Nick Chișiu au ajuns la concluzia că ar trebui să o ia pe drumuri diferite, după mai bine de 10 ani de căsnicie.

Pentru prima dată, Ioana Chișiu a vorbit pe pagina sa de Instagram despre separarea de Nick Chișiu, însă și momentele grele prin care a trecut. „Când două persoane se despart e pentru că relația aceea nu mai merge. Când două persoane se despart după foarte mulți ani petrecuți împreună, înseamnă că s-au acumulat foarte multe lucruri. Nu ia nimeni o decizie de pe o zi pe alta să se despartă. Deciziile sunt luate în timp, e nevoie doar de o mică chestie ca să te ajute să faci pasul respectiv, că nu e un pas ușor. Când te desparți așa, efectiv te doare sufletul, nu știu dacă vi s-a întâmplat așa să vă doară sufletul efectiv. E o decizie foarte grea, dar dacă ai ajuns s-o iei, înseamnă că în momentul ăla ai făcut ce a fost mai bine pentru tine, pentru voi, pentru toată lumea”, a mărturisit Ioana Chișiu, în lacrimi, pe Instagram.

Ioana Chișiu iubește din nou! Influencerița se pozează cu un bărbat misterios

Influencerița din Cluj-Napoca a vorbit despre momentele extrem de grele prin care a trecut. Ea susține că a avut nopți la rând în care s-a consumat, dar cu toate acestea, ea este pregătitiă să se bucure cât mai mult de viața pe care o are. Chiar dacă a trecut printr-un divorț dureros, Ioana Chișiu este foarte mulțumită de fetițele ei, care o fac zilnic din ce în ce mai fericită.

„Nu mai judecați pe nimeni, că nu știți niciodată ce-i în sufletul omului respectiv, nu știți câte nopți n-a dormit, cât a plâns, nu știți cât s-a rugat, nu știți cât a implorat, nu știți nimic! Așa că nu mai judecați niciodată!

Să o iei de la zero e al naibii de greu, ai momente în care crezi că nu mai poți, în care te saturi, ai momente când ai vrea să fugi de tot, în care nu mai vrei nimic, măcar o zi, două. Dar v-am zis și mai devreme, am învățat să mă bucur de fiecare moment, să-l trăiesc la maximum și nu mă mai interesează nimeni. Oricine vine și-mi zice că ai făcut nu știu ce, că nu ți-e rușine… Nu, frate, nu! Asta-i viața mea și mă bucur de ea, mi-o asum!”, a mai spus spus vloggerița.

Ioana Chișiu a mărturisit că încearcă să-și refacă viața alături de un alt bărbat, chiar dacă este greu. Relația dintre cei doi pare una destul de serioasă, mai ales că au fost plecați într-o vacanță în Paris împreună, alături de cele două fetițe. „Și da, recunosc, că încerc să-mi refac viața, că doar n-o să-mi tai venele și o să stau în pat și o să plâng zi-noapte. Am făcut și asta, dar… probabil or să mai fie nopți în care o să mă mai apuce, dar momentan am trecut peste și vreau să mă bucur de fiecare moment ce viața mi-l oferă”, a continuat influencerița.