Ioana Filimon și Otniela, cele două grații care se alătură celorlalte concurente la “Bravo, ai stil! Celebrities”

Ioana Filiom, concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities” 10:43, iul 30, 2021 Autor: Clara Ionescu

Faima le-a adus în concurs. Eleganţa le susține în luptă. Stilul va decide victoria. Doar una dintre cele 9 concurente va fi desemnată “Cea mai stilată celebritate din România”. Încă două nume cunoscute și iubite de public au răspuns afirmativ provocării de a participa în cel de-al șaptelea sezon al unicului show de fashion din România, “Bravo, ai stil! Celebrities”. Frumoase, determinate și cu o vastă experiență în domeniile lor de activitate, participante în multe reality show-uri de succes, Otniela și Ioana Filimon sunt și ele nerăbdătoare să trăiască experiența “Bravo,ai stil! Celebrities!”, în această toamnă, la Kanal D.

Ioana Filimon este un fotomodel de succes, atât în țară cât și în străinătate și una dintre cele mai frumoase femei din România, deținând două titluri importante de miss în palmares, Miss România în 2016 și Miss Global Model of the World în 2018. Frumoasa șatenă a studiat Ingineria și Protecția Mediului, însă a rămas fidelă pasiunii sale, modelling-ul, pe care îl practică încă din adolescență. Senzuală, feminină, dezinvoltă și cu mult rafinament, Ioana Filimon va face cu siguranță spectacol pe podiumul „Bravo, ai stil! Celebrities”. Adepta unui stil de viață sănătos, celebrul fotomodel va împărtăși telespectatorilor câteva dintre trucurile vestimentare învățate de-a lungul carierei sale de la designerii cu care a colaborat și va încerca să își redefinească stilul personal.

"Ar fi cazul să învăț să mă îmbrac, să am stil. Până acum, la prezentări, concursuri de Miss, am primit ținutele cu care să defilez. La „Bravo, ai stil! Celebrities” vreau să îmi pun și eu mintea la contribuție, vreau să îmi compun singură ținutele și sper să fie unele frumoase. Nu am încă un stil bine definit, până acum stilul a fost unul mai sexy, încerc să ies din această zonă, în curând împlinesc 30 de ani, îmi doresc să adopt un stil <cu clasă>. Îmi este teamă să pierd, dar mă motivează competiția și voi da tot ce pot că să impresionez juriul și telespectatorii", spune Ioana Filimon.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Otniela Sandu, concurentă „Bravo, ai stil! Celebrities”

Otniela Sandu este o femeie frumoasă, puternică, mereu dornică să se reinventeze atât din punct de vedere stilistic, cât și profesional.

Frumoasa blondă este absolventă de Jurnalism și pasionată de actorie. Otniela s-a dedicat artei cinematografice, având roluri secundare în filme de lung metraj și într-un serial online. A participat la mai multe show-uri de televiziune cu tematică sportivă și este urmărită de sute de mii de fani în mediul online. Actriță și influencer, Otniela Sandu este adepta unui stil vestimentar pe care îl caracterizează ca fiind

Citeste si: Încă trei celebrități se pregătesc să cucerească podiumul „Bravo, ai stil! Celebrities!” Ruxi, Sensy și Mădălina Pamfile pornesc în călătoria transformațională a celui de-al șaptelea sezon al show-ului- fenomen difuzat de Kanal D, în această toamnă

" Am dat curs tuturor provocărilor cu o componentă sportivă, însă nu am încercat nimic ce ține de fashion. Mi s-a părut interesantă propunerea, am răspuns afirmativ și vedem ce iese. Sunt un om care încearcă de fiecare dată lucruri noi, care mă scot din zona mea de confort. În viața de zi cu zi îmi fac destul de repede ținutele și rar port hainele așa cum le achizitionez. De obicei le dau o altă interpretare. Nu știu dacă toate sunt reușite din punct de vedere stilistic, dacă ne luăm după niște reguli, dar dacă mie îmi plac și mă simt bine, transmit mai mult decât dacă aș purta o ținută clasică, purtată după reguli”, spune Otniela.

Vom reveni, în curând, cu cele două celebrități care completează podiumul concurentelor în cel de-al șaptelea sezon al show-ului “Bravo, ai stil! Celebrities”, care va debuta în toamnă, la Kanal D! Informațiile vor fi furnizate, în perioada următoare, prin comunicate de presă şi informații pe toate proprietățile Dogan Media Internațional: Kanal D, Radio Impuls şi proprietăţile online: kanald.ro, wowbiz.ro, kfetele.ro, stirilekanald.ro, radioimpuls.ro.