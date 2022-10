Ioana Ghinghină, declarații despre sora și fratele vitregi. „Pe ea nu o cunosc. El a venit în România acum vreo 10 ani”

In articol:

Ioana Ghinghină a oferit detalii neștiute despre sora sa vitregă și fratele ei vitreg pentru Revista VIVA!. Actrița are o relație frumoasă cu sora sa biologică, Elena, cu care se vizitează ori de câte ori le permite timpul.

Din păcate, vedeta nu se cunoaște cu sora ei vitregă, care provine dintr-o altă relație a tatălui ei.

Ioana Ghinghină în vârstă de 45 de ani, se bucură de o familie frumoasă. Actrița are o soră biologică, pe nume Elena, dar și un frate vitreg și o soră vitregă pe care nu a reușit să o cunoască încă. Conform declarațiilor ei, sora sa vitregă a rezultat dintr-o altă relație a tatălui ei.

Ioana Ghinghină și sora sa biologică, Elena [Sursa foto: Instagram]

Ioana Ghinghină are o relație strânsă cu sora sa biologică, Elena

În urmă cu câteva zile, Ioana Ghinghină i-a făcut o surpriză surorii sale biologice și a vizitat-o la Sibiu, acolo unde sora artistei locuiește.

Pentru a imortaliza întâlnirea celor două, actrița a postat o poză alături de sora ei pe rețelele de socializare. Postarea a stârnit multe reacții din partea fanilor, iar unii au observat asemănarea izbitoare dintre Ioana și Elena, crezând că tânăra din imagine este de fapt sora vitregă a vedetei.

Ioana Ghinghină a povestit că a participat, nu demult, la un eveniment important din viața surorii sale biologice, la nunta sa.

De asemenea, și Elena a venit la București pentru a-i face o surpriză actriței de ziua ei de naștere, în data de 21 Septembrie. Sora biologică a vedetei este profesoară de limba germană în Sibiu.

„ Am fost la un podcast acum patru luni, înainte de vacanța de vară, și acolo am povestit ce se întâmplă. Eu cu sora asta (n.r. – Elena) am o relație bună, am fost la nunta ei. A fost de ziua mea, în septembrie, la mine, în București, a venit din Sibiu în București, nu e că am descoperit-o de două zile. Sora mea e o profesoară de germană bine văzută în Sibiu, ai mei au o căsătorie de 46 de ani”, a povestit Ioana Ghinghină pentru sursa citată.

Ioana Ghinghină nu își cunoaște sora vitregă, iar cu fratele vitreg s-a întalnit în urmă cu 10 ani [Sursa foto: Instagram]

Ioana Ghinghină nu își cunoaște sora vitregă

Actrița a povestit că mai are un frate vitreg și o soră vitregă care provin din alte relații ale tatălui ei, înainte ca Dan Ghinghină să se căsătorească cu mama vedetei.

„ Eu am o soră vitregă și un frate vitreg, dar sunt din alte căsătorii și relații ale tatălui meu. Pe sora vitregă nu o cunosc, într-adevăr. Sunt înainte de căsătoria cu mama. Pe soră (n.r. – vitregă) nu o cunosc. Pe frate da, pentru că a venit în România acum vreo 10 ani să ne cunoască”, a explicat Ioana Ghinghină.

Tatăl Ioanei Ghinghină mai are doi copii din alte căsătorii

Dan Ghinghină, tatăl Ioanei Ghinghină, profesor de sport, are un fiu și o fiică din alte căsătorii. Ioana Ghinghină s-a cunoascut cu fratele ei vitreg când erau deja maturi. După ce a divorțat de prima soție și înainte să se căsătorească cu mama Ioanei Ghinghină, Dan Ghinghină a mai avut o relație de concubinaj din care a rezultat o fată, sora vitregă a actriței.

„ Mama e cu 12 ani mai tânără decât tata. Să știi că tata a mai fost căsătorit o dată, prima nevastă este în America, și între mine, între cele două căsătorii, a mai făcut o fată. Eu mai am o soră vitregă. Mai am și un frate în America, dar e din căsătorie. Țin legătura cu el, el e mai mare cu 8 ani decât mine și vorbim pe social media și ne-am văzut de două ori în viață, dar bătrâni, el avea vreo 30 și ceva de ani, eu vreo 20 și ceva de ani. Știam despre el, despre soră nu știam, am aflat mai târziu”, a mărturisit Ioana Ginghină, în urmă cu ceva timp.