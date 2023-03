Ioana Ginghină a dat vestea cu puțin timp înainte de nuntă! Se pregătește actrița de o nouă sarcină? ”E posibil ca până de ziua mea să rămân gravidă” | EXCLUSIV

In articol:

Ioana Ginghină a fost invitată la Wownews și a dezvăluit, într-un interviu exclusiv, cum arată viața ei de acum, la patru ani de la divorțul de Alexandru Papadopol. Ioana Ginghină se declară mai fericită ca niciodată, după o perioadă în care a fost nevoită să se reinventeze cu totul.

Ioana Ginghină se pregătește de al doilea copil?

Ioana Ginghină este mai fericită ca niciodată, deoarece urmează, în scurt timp, să se mărite cu Cristi Pitulice, iubitul ei. Actrița a vorbit și despre al doilea copil. Aceasta nu dă la o parte posibilitatea să fie graviduță înainte de ziua ei, respectiv nuntă.

"Cumva mi-am dat timp până la 45 de ani să mai fac al doilea copil. În septembrie fac 46. Dacă e să iasă, e la voia lui Dumnezeu. E posibil ca până de ziua mea să rămân gravidă, dar acum nu știu. Nu pot să zic că îmi mai doresc, undeva până la 45 de ani mi-aș mai fi dorit. Mie îmi plac foarte mult copiii. Dacă vreodată o să veniți la cursurile mele de actorie, mai ales la cei mici de 7-9 ani, nu că mă iubesc copiii ăia. Am avut pieptul plin de mărțișoare. Efectiv sar pe mine ciorchine. Și cu adolescenții, cei mari, am o relație foarte frumoasă cu ei și îmi place să lucrez cu copiii. Am senzația că e menirea mea. Nepoțica mea, toți copiii din viața mea de familie sunt înnebuniți după mine, mai ales acum când am și părul lung. N-a mai fost să fie, dar mi-aș mai fi dorit încă un copil. Mi se părea povestea ideală să am doi copii.", a declarat Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, ultimele detalii despre nuntă

Până în septembrie nu mai e mult, iar Ioana Ginghină și-a pus la punct toate planurile pentru nuntă. Nu vrea ceva sofisticat, ci mai degrabă un eveniment restrâns, prin care să oficializeze permanent relația cu Cristi Pitulice. Ioana ne-a dezvăluit cum ar vrea să arate nunta ei și ce își dorește să poarte.

"Nunta va avea loc la scurt timp după ziua mea de naștere. La nuntă va predomina stilul countryside, iar rochia o voi purta cu niște ciocate. Voi purta rochie albă la nuntă, îmi place albul foarte mult. Nu voi sta să îmi fac rochie, va fi ceva ce pot să port și după aceea. Mi-aș dori ca asta să fie ultima mea nuntă, dar niciodată să nu spui niciodată. Nu pot să spun că sunt stresată de un anumit sfârșit, pentru că mai rău decât ce a fost nu poate să fie. Am învățat foarte multe.", a mărturisit Ioana Ginghină, la WOWnews.

